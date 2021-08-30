Заставят ли вакцинироваться студентов и введут ли ограничения для непривитых

В высших учебных заведениях Челябинской области в новом учебном году будут открыты мобильные пункты для вакцинации от коронавирусной инфекции. Студентов не будут принуждать ставить прививки, но намерены мотивировать. Ограничивать заселение в общежитие или переводить на дистанционное обучение непривитых не планируется.

Об этом рассказала первый вице-губернатор Ирина Гехт.

По словам Ирины Альфредовны, занятия в университетах региона начнутся в очном режиме для всех студентов.

«С началом учебного года в средних и высших профессиональных учебных заведениях откроются мобильные пункты, чтобы дать возможность студентам вакцинироваться от коронавирусной инфекции», - рассказала Ирина Гехт.

Ирина Гехт заверила, что имеющейся в наличии в регионе однокомпонентной вакцины «Спутник Лайт» (рекомендована для молодых) хватит, чтобы привить всех обучающихся как в средних профессиональных образовательных организациях (тех, кто старше 18 лет), так и в высших учебных заведениях.

На сегодня привито девять тысяч студентов (порядка 10 процентов от всех обучающихся в профессиональных учреждениях).

Ирина Гехт напомнила, что никто не будет принуждать студентов и педагогов вакцинироваться. «Никто не отменял добровольность вакцинации, даже при заселении в общежитие», - подчеркнула первый вице-губернатор и отметила, что планируется использовать методы разъяснения, убеждения и мотивации. «Я думаю, мы их в ближайшее время озвучим для студенческого сообщества. Надеемся, что это тоже будет стимулировать к вакцинации эту категорию», - рассказала Ирина Альфредовна.

Вакцинацию для студентов сделают доступнее — в вузах для этого хотят открыть мобильные пункты. Вопрос обсуждался на совещании с ректорами накануне.

В начале августа минобрнауки рекомендовало подведомственным вузам перевести на дистанционный режим обучения студентов, которые не поставили прививку от коронавирусной инфекции или имеют медицинские противопоказания для вакцинации. Кроме того, рекомендовали заселять в общежитие студентов только при предоставлении справки о вакцинации, о перенесенном в течение последних шести месяцев ковиде или о противопоказаниях для поставки прививки.

Вузы области рассказали, какой формат обучения студентов планируется в 2021 году.