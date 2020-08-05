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Женихи и невесты Южного Урала выбирают красивые даты для вступления в брак

Общество
Сегодня, 15:54
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Автор: 
Евгения Александрова

Женихи и невесты Южного Урала выбирают красивые даты для вступления в брак.

Например, 20-го марта этого года, во Всемирный день счастья, в Челябинской области узаконили отношения более 160 пар.

А месяцем раньше, 20-го февраля, в регионе и вовсе случился свадебный бум. В этот особенный день (кстати, будний) - 20.02.2020 - решили пожениться 276 пар, поддавшихся магии цифр.

Большой интерес влюбленные южноуральцы проявили и к другой особенной дате: 22.02.2022 заявления о регистрации брака подали 227 пар.

Еще одна «зеркальная» дата - 02.02.2020 - стала первым днем семейной жизни для 88-ми пар.

Как отмечают в госкомитете по делам ЗАГС Челябинской области, красивыми датами российские молодожены начали увлекаться с начала нулевых. Пик свадеб пришелся на 07.07.2007 и 11.11.2011. С тех пор интерес к брачной нумерологии несколько снизился, но, конечно, не исчез. Например, в Челябинской области в прошлом году наибольшее число браков было заключено 19.07.2019, когда родилось сразу 344 новые семьи.

Работники госкомитета по делам ЗАГС региона предполагают, что уже в эту субботу, восьмого августа, тот рекорд будет побит. Желание официально зарегистрировать отношения в очередную красивую дату - 08.08.2020 -  изъявили 375 южноуральских пар, в том числе 105 заявлений было подано женихами и невестами Челябинска, 45 - в Магнитогорска.

 

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Автор: 
Евгения Александрова
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