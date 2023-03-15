Жилой дом на Цвиллинга – Тимирязева в Челябинске включен в госреестр объектов культурного наследия

В Челябинске включено в государственный реестр объектов культурного наследия (ОКН) здание на пересечении улиц Цвиллинга и Тимирязева, построенное в 1949-1952 годах по проекту, доработанному молодым архитектором Борисом Петровым.

Жилой дом в центре южноуральской столицы, расположенный по адресу Цвиллинга, 39 – Тимирязева, 31, в госреестр включили с категорией «ОКН местного значения».

«Здание представляет ценность как с точки зрения истории, связанной с именем архитектора Петрова, так и с точки зрения архитектуры и градостроительства. Здание имеет особое значение для истории и культуры Челябинской области», - отмечают в госкомитете охраны объектов культурного наследия региона.

Приехав со своей женой Марией Мочаловой в Челябинск сразу после окончания Московского архитектурного института, Борис Петров почти сразу же получил задание доработать проект дома на углу центральных улиц Тимирязева и Цвиллинга (отметим, в те годы архитекторов с высшим образованием в столице Южного Урала практически не было).

Борис Петров предложил увеличить этажность северного и южного фасадов здания до четырех этажей и добавить башенку на углу дома, так как он располагался на пересечении центральных улиц и должен был стать доминантой этого квартала.

Здание было построено четырехэтажным с главного фасада и трехэтажным с дворового. Угол дома представляет собой шестиэтажную башню с барабаном с корончатым завершением и шпилем.