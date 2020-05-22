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Жителей Челябинска удивила мини-плантация конопли рядом со спортшколой

Общество
Сегодня, 12:19

Жителей Челябинска удивила мини-плантация конопли на площадке возле спортивного комплекса на улице Хохрякова.

О появлении "необычного газона" сегодня, 22-го мая, рассказали в городском сообществе "PRO Челябинск" в ВКонтакте, сопроводив пост снимками конопляного ковра.

Челябинцы шутят, что коноплю сюда ветром занесло. Не иначе.

"Возле здания школы по боксу установлены скульптуры спортсменов, их окружает декоративная насыпь. Случайные прохожие заметили, что через камни пробивается необычная трава. Газон из конопли уже разросся довольно прилично", - написали в "PRO Челябинск", отмечая, что появление этого растения в данном месте остается загадкой.

 

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