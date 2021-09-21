Жителей Челябинской области переселяют из аварийного жилищного фонда с опережением

В Челябинской области программа по переселению граждан из аварийного жилищного фонда реализуется с опережением.

Программа реализуется в рамках федерального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» национального проекта «Жилье и городская среда».

Как отмечают в Фонде содействия реформированию ЖКХ, Челябинская область стала одним из 30-ти субъектов Российской Федерации, где по состоянию на первое сентября 2021 года выполнен целевой показатель этого года. По площади расселенного аварийного жилья он составляет 41,42 тысячи квадратных метров, по количеству переселенных граждан - 2,55 тысячи человек.

В общей сложности в Челябинской области в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» с 2019 года расселено 89,3 тысячи «квадратов» аварийного жилищного фонда, в новое благоустроенное жилье переехали 5,73 тысячи человек.

Как сообщает Фонд содействия реформированию ЖКХ со ссылкой на министерство строительства и инфраструктуры Челябинской области, всего в рамках адресной программы, утвержденной постановлением правительства региона от 19 марта 2019 года, с участием средств Фонда ЖКХ запланировано расселение 160,4 тысячи квадратных метров аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года (4 202 жилых помещения).

К концу 2021 года количество переселенных граждан составит более 4,5 тысячи человек, в 2022-2023 годах - 5 174 человека.

Как отмечают в региональном минстрое, в случае признания дома аварийным и подлежащим сносу переселение граждан осуществляется в соответствии с действующим законодательством РФ и входит в компетенцию органов местного самоуправления. Переселение граждан производится в порядке очередности, исходя из даты принятия решения органом местного самоуправления, и в первую очередь из тех домов, которые, согласно заключению, имеют максимальную степень износа несущих конструкций, грозящих обрушением.

«Переселение из аварийного жилья - для нас самая важная задача в рамках реализации национального проекта «Жилье и городская среда». Мы делаем все возможное для того, чтобы люди как можно быстрее переехали из опасных домов в благоустроенные квартиры. Несмотря на выполненные планы на 2021 год, в текущем году будет продолжена активная работа в этом направлении», - отметил министр строительства и инфраструктуры Челябинской области Юлий Элбакидзе.

Отметим, в целях ускоренного расселения аварийного жилищного фонда в июне 2021 года между Челябинской областью и Фондом ЖКХ было заключено дополнительное соглашение о досрочной реализации в регионе программных мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года, в срок до 31 декабря 2023 года.

«Темпы реализации программы по переселению граждан из аварийных домов в рамках федерального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» национального проекта «Жилье и городская среда» ощутимо опережают плановые показатели, установленные правительством РФ», - подчеркнул генеральный директор Фонда содействия реформированию ЖКХ Константин Цицин.

По его словам, расселение ускоренными темпами аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года, позволит приступить к реализации масштабной задачи, поставленной президентом РФ, по расселению непригодного для проживания жилищного фонда, признанного таковым на 1 января 2021 года.

Как отмечают в Фонде ЖКХ, расселение аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года, осуществляется в рамках федерального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда». Данные мероприятия реализуются и средства на их выполнение выделяются в рамках национального проекта «Жилье и городская среда».