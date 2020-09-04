Жителей Сосновского района атакуют полчища мух

Жители поселка Теченский (Сосновский район, Челябинская область) обратились в общественную организацию «АнтиСМОГ» с жалобой на нашествие мух на их жилье. Местные винят во всём птицефабрику «Здоровая ферма».

Как сообщили в общественной организации «АнтиСМОГ», несколько дней назад в поселок приезжали сотрудники «Здоровой фермы», чтобы травить мух, но результата нет.

«Хорошо помогает только дихлофос. Но его нужно очень много, и это крайне дорого. Также часто поступают жалобы на жуткую вонь, которая возникает из-за сброса сточных вод «Здоровой фермы» в реку Теча», - говорится в сообщении общественной организации.

Обращения в прокуратуру и другие государственные службы остаются без ответа, подчеркнули общественники.

Активисты «АнтиСМОГ» готовят обращения в министерство экологии Челябинской области и Росприроднадзор.

На момент публикации дозвонится в «Здоровую ферму» не удалось.

Фото: «АнтиСМОГ»