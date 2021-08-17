В поселке Копейска канализационные воды продолжают стекаться в озеро

В поселке Кадровик Копейска (Челябинская область) канализационные воды продолжают подтапливать территорию населенного пункта и озеро Курлады. С таким заявлением выступила общественная организация «АнтиСмог», активисты которой побывали на месте.

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Экоактивистам 11 августа позвонили жители поселка Кадровик. Они сообщили о неприятном запахе в поселке.

«Проблема неприятного запаха беспокоит жителей Кадровика уже долгое время, причиной которой является нерабочие очистные сооружения. Недалеко от населенного пункта жители нашли затопленный коллектор. По сточной канаве канализационные воды затапливают территорию посёлка, включая частные участки. Обеспокоенные проблемой селяне сразу пожаловались местным властям. Прорыв был устранен, но последствия коммунальной аварии до сих пор не дают людям спокойно жить», - сообщили в общественной организации «АнтиСмог».

По данным общественников, жители сообщили не только про затопленный коллектор, но и про очистные сооружения.

«Есть ещё одна проблема - это многострадальные очистные сооружения, в которые, со слов местных жителей, направляются все стоки Копейского городского округа, - сказали общественники. - Экопатруль «АнтиСмог» обнаружил «очищенные» сооружениями воды, которые также впадают в когда-то чистейшее озеро Курлады. Сложно назвать «очищенными» стоки черного цвета, мутные, с резким запахом фекалий».

Представители «АнтиСмога» отобрали несколько проб воды для лабораторного анализа.

«Мы направим все необходимые обращения в надзорные органы для решения этой проблемы. В частности, запросы будут направлены в министерство строительства региона, которые как раз и должны заниматься модернизацией очистных сооружений», - подытожили общественники.

Напомним, 25 января 2021 года в поселке Кадровик произошел разлив канализационных стоков. Аварию устранили спустя шесть дней. Причиной стал засор из крупногабаритных бытовых отходов. Они скопились в просвете коллектора.

Часть разлившихся фекалий попала на берег озера Курлады. В середине марта к коллектору пригнали технику из Екатеринбурга, предназначенную для прочистки засоров в колодцах.

В апреле по иску прокурора суд Копейска обязал муниципалитет провести капитальный ремонт канализационного коллектора в поселке Кадровик, где произошел разлив канализационных стоков.