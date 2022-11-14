Жители «Академ Риверсайда», «Ньютона», «Западного луча» и «Манхэттена» получили доступ к домашнему интернету МТС

В челябинских микрорайонах МТС завершила очередной этап программы развития фиксированной сети. Доступ к высокоскоростному домашнему интернету МТС получили более 15 тысяч челябинских семей. Жители микрорайонов, расположенных на Северо-Западе города, а также в Центральном районе также смогут ежемесячно экономить на оплате связи и цифровых сервисов до 40 процентов.

МТС модернизировала сеть и увеличила скорость домашнего интернета в домах жилого комплекса «Академ Риверсайд», расположенных на улицах Наркома Малышева, Университетской набережной и Чичерина. Компания также обеспечила высокоскоростным домашним интернетом жителей в ЖХ «Ньютон» – он появился в домах по улицам Героя России Родионова, 250-летия Челябинска, Академика Макеева и Татищева. В центре Челябинска комплексные тарифы с высокоскоростным домашним интернетом и цифровыми сервисами МТС стали доступны еще большему числу семей из ЖХ «Манхэттен» и «Западный луч» – по улицам Героя России Яковлева и Труда.

Благодаря улучшениям еще больше южноуральцев смогут выходить в сеть на скорости в пять раз превышающие стандартные 100 Мбит/с – с комфортом выходить в интернет с большего количества устройств или смотреть онлайн-фильмы в качестве 4K даже в вечернее время. Также челябинцы смогут экономить до 40 процентов ежемесячно, объединяя в единый пакет услуг высокоскоростной домашний интернет, цифровое телевидение, мобильную связь для всей семьи и онлайн-кинотеатр KION.

«Мы постоянно работаем над развитием инфрастурктуры в Челябинской области и улучшаем как мобильную, так и фиксированную связь в регионе. В этом месяце мы усилили домашнюю сеть сразу в двух городах – Челябинске и Магнитогорске. Таким образом, МТС дала возможность еще большему количеству южноуральцев с комфортом пользоваться всеми привычными цифровыми услугами и экономить семейный бюджет. Объединяя сервисы в единый набор, пользователи получают хорошую скидку и управляют всеми услугами с помощью одного лицевого счета, что очень удобно», – рассказал директор МТС в Челябинской области Андрей Березной.

Ранее МТС завершила очередной этап развития фиксированной сети в Магнитогорске. МТС провела работы более чем в 250 многоквартирных домах города, что позволило еще 20 тысячам семей подключать высокоскоростной домашний интернет, объединять услугу с другими цифровыми сервисами и экономить.

Проверить техническую возможность подключения домашних сервисов по конкретному адресу в Челябинске и оставить заявку можно на сайте МТС.