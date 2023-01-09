Жители Бакала возмущены показухой местных властей

В новогодние каникулы в Челябинской области не произошло ни одной серьезной коммунальной аварии, отрапортовал губернатор на первом в новом году аппаратном совещании со своими подчиненными. Текущие по улицам в Бакале канализационные воды и затопленные зловонными стоками подвалы к числу больших неприятностей не отнесены, хотя по данному факту глава СКР поручил возбудить уголовное дело. Жители возмущены равнодушием местных властей и послепраздничной показухой.

«В целом по региону коммунальные и экстренные службы справились со своими задачами, не допустив возникновения нештатных ситуаций, угрозы жизни и здоровью жителей области, - отмечает пресс-служба губернатора. В сфере ЖКХ не было допущено ни одной крупной аварии на теплотрассах и водоводах, не было аварий на линиях электропередач, а если где-то возникали локальные проблемы, то их оперативно устраняли».

Всего за выходные дни на территории региона зафиксировано 12 инцидентов, в том числе две аварии в сфере ЖКХ. Практически во всех случаях все неполадки были устранены в срок до четырех часов. Чего не скажешь о Бакальском городском округе, где из-за проблем с городским коллектором и системой водоотведения канализационные стоки потекли по городским улицам, подбираясь к социальным объектам и жилым домам, и даже местами затапливая подвалы. В городе введен режим повышенной готовности.

«Я отправил сотрудников минстроя совместно с прокуратурой и следственным комитетом разобраться в причинах этой коммунальной аварии, у которой, однозначно, есть фамилии и имена тех, кто несет ответственность», - заявил на аппаратном совещании губернатор Алексей Текслер. Правда, конкретные имена и фамилии не называются.

Ранее именно глава СКР Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по сообщениям о ненадлежащем оказании услуг по водоотведению в Бакале, в город была отправлена следственная группа.

Жители продолжаются возмущаться по поводу бездействия местных властей. «Весь город в нечистотах утопили, а теперь зашевелились, ну и показуха», - пишет Светлана Глушкова в группе районной администрации.

Канализация продолжает бежать по улицам города: Леонова, д. 18; ул. Ленина, д. 25; Октябрьская, д. 3; ул. Пугачева, д. 7, сообщает Яна Устинова.

«На сегодня значительная часть засоров устранена, - заверяют в администрации Саткинского района. - К устранению неисправностей привлечены дополнительные бригады из соседних муниципалитетов».

В данный момент работают четыре бригады из Бакала, Кусы, Межевого и Златоуста по адресам: ул. 50 лет ВЛКСМ, 11, ул. Северная, 21, ул. Калинина, 6, ул. Ленина, 11. Из Сатки в помощь привезен бойлер.

Устранение оставшихся засоров планируется провести в течение трех дней. А почему же раньше никто ничего не делал, пока жители не обратились к главе СКР?