Жители Челябинска могут пожаловаться на сосульки на горячую линию

Жители Челябинска могут пожаловаться на сосульки, свисающие с крыш и представляющие потенциальную здоровью и жизни населения, на телефон горячей линии.

Как отметили в пресс-службе городской администрации, прием обращений от населения ведется круглосуточно по телефону: 8 (351) 263-21-21.

Позвонив на этот номер, челябинцы также могут пожаловаться на наледь, снег на кровле и козырьках зданий и жилых домов.