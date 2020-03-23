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На заметку чиновникам

Жители Челябинска набирают питьевую воду, пробираясь через отходы

Общество
Сегодня, 17:40
Автор: 
Евгения Александрова

Жильцы дома №21-А по улице Воровского в Советском районе Челябинска пожаловались агентству «Урал-пресс-информ» на антисанитарию в родном дворе.

Мусорные бачки здесь соседствуют с водоматом питьевой воды компании «Водоробот», установленном в здании щитовой. В контейнерах роются бомжи, дурно пахнущие отходы вываливаются из облезлых емкостей, «украшая» собой пространство вокруг неогороженной контейнерной площадки. Жители хватаются за головы и дружно зажимают носы.

«Сама я воду здесь никогда не покупаю. Ее привозит очень страшная машина. Раньше думала, что она забирает мусор. Оказалось, воду привозит», - сетует жительница дома по имени Лариса.

Она рассказала, что раньше двор в центре южноуральской столицы был чистым, уютным, теперь же это рассадник антисанитарии.

Около года назад во дворе проводились раскопки - ограждение, отделявшее мусорные баки от общественного пространства, убрали, сами контейнеры придвинули вплотную к водомату. Так все остается и по сей день.

«Просим, чтобы бачки передвинули в другое место, за здание щитовой, вернули ограждение. Чтобы не так страшно наш двор выглядел», - отмечает челябинка.

Также горожанка пожаловалась на убогую детскую площадку, на которой женщины с детьми не гуляют, а вот алкаши и бомжи собираются охотно.

«Вы бы ее видели! Это не современная зона отдыха, а какой-то примитив. Мамочки водят гулять деток в другие дворы - красивые, уютные, благоустроенные. У нас же ужас какой-то, а не детская площадка. Какой-то депутат перед выборами поставил себе галочку, а мы страдаем», - возмущается жительница дома №21-А.

Еще челябинка обращает внимание городских властей на почти полное отсутствие во дворе скамеек - при том, что живут здесь в основном очень пожилые люди и молодые семьи с детьми: и для тех, и для других лавочки очень актуальны.

Автор: 
Евгения Александрова
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