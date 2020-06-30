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Жители Челябинска предлагают главе Курчатовского района убрать за ламой

Общество
Сегодня, 14:38
Автор: 
Евгения Александрова

Жители Челябинска, бурно реагируя на происходящее в благоустроенном парке на территории Курчатовского района, предлагают районному главе Сергею Антипову убрать за ламой, которая ходит в туалет на пешеходных дорожках. Челябинцам это не нравится.

Пост о ламе, удобряющей парк, появился на странице челябинского урбаниста в Инстаграм и собрал большое количество просмотров. Горожане активно "лайкают" гневный пост и очень эмоционального его комментируют.

Пост называется так: "Курчатовский район посыпает тротуары гов...м!"

"Чиновники потратили деньги горожан, чтобы благоустроить парк. После этого прогулочную тропу начали заставлять ларьками и аттракционами. Они незаконны и неизвестно кому платят оброк.

Раньше горожане ходили в лес под окном, чтобы прогуляться и позаниматься спортом. Теперь они попадают в грёбаный цирк! Чиновники пустили сюда "катание на животных", у которых точка дефекации - напротив тренажёрной площадки, где горожане дышат особенно активно.

Таким образом, в Курчатовском районе под присмотром чиновников заср..ны не только улицы, но уже и парк. В прямом смысле", - вот такой пост.

"Только вчера гуляла в лесу одного из районов Москвы...ни одного киоска, ларька, аттракциона и уж тем более животного! Только природа и люди, которые пришли ею насладиться. Очень много лавочек с урнами! Дорога асфальтирована. И даже велосипедисты никому не мешают...После Челябинска очень непривычно", - такой комментарий оставила одна из подписчиц челябинского урбаниста в Инстаграм.

"Запретить это безобразие. Это не нужно там и киоски убрать!"; "Порядка нет нигде и всем ср..ть"; "Не понимаю, кому ещё интересны эти развлечения позапрошлого века?"; "Значит за собакй убирать обязаны, а эти кучи окей"; "У главы Курчатовского района ни стыда ни совести!Ничего лишнего!А так же ничего личного....просто бизнес"; "Антипов, бери совок и убирай"; "В экопарке вообще треш последнее время творится! Одни ларьки! Уже гулять негде!" - возмущаются челябинцы.

Здесь же подписчики бдительного урбаниста жалуются на отсутствие туалетов для людей - для животных вся природа туалет.

"А людям куда ходить в туалет? Обе стороны прогулочной дорожки загажены собаками и, конечно, людьми. Да установите, наконец, туалеты!" - требуют горожане.

 

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Автор: 
Евгения Александрова
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