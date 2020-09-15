ул. Монакова, д. 33, офис 2 454091 Челябинская область Челябинск
+73512372926 maineditor@uralpress.ru Урал-пресс-информ

Жители Челябинской области оценили свое школьное образование на тройку

Общество
Сегодня, 12:35
Размер текста

Служба исследований hh.ru, провела опрос соискателей из Челябинской области, чтобы выяснить, насколько они довольны своим школьным образованием: из возможных пяти баллов челябинцы поставили 3,3 балла. Это ниже среднего по стране (3,8).

Больше других своим школьным образованием довольны бухгалтера и топ-менеджеры (4,1 балла), меньше всех – представители сферы «Искусство, масс-медиа». Об этом сообщает пресс-служба руководитель пресс-службы hh.ru.

Интересно, что уровень удовлетворенности качеством школьного образования существенно зависит от возраста респондентов: чем старше соискатель, тем оценка выше. Так, участники опроса в возрасте от 45 лет оценивают своё школьное образование на 4,4 балла, а самые младшие из респондентов (14–17 лет) — на 3,3 балла.

Среди предметов наиболее высокую оценку получили русский язык и литература (от 4,1 до 4,4 балла): и здесь та же закономерность - чем старше соискатель, тем более высокую оценку он ставит. Наиболее низкая удовлетворённость качеством преподавания предмета - у иностранного языка, здесь соискатели из всех возрастных групп солидарны в оценке: от 3,1 до 3,6 балла.

 

Читайте нас там, где вам удобно! Сайт, Вконтакте, Twitter, Facebook, Instagram, Одноклассники.

Отправить новость
Сегодня, 11:51
ЧелГУ посвятил челябинцам YouTube-шоу «Земеля»
Сегодня, 11:41
Сотрудники «ЧелябГЭТа» жалуются на резкое снижение зарплаты
Сегодня, 11:29
В Челябинской области за сутки подтверждено 77 новых случаев ковида
Сегодня, 11:17
Осталось всего две недели на подачу заявления на получение выплат на детей
Вчера, 20:13
В «подземельях» на площади Революции Челябинска кипит работа
Вчера, 19:08
Анонсы событий и мероприятий на 15 сентября
Вчера, 17:40
Челябинские студенты нашли останки двух советских и трёх японских солдат
Вчера, 17:34
На выплату соцработникам Челябинской области выделены дополнительные средства
Вчера, 17:30
Выставка «АГРО» в Челябинске является стартовой площадкой для многих предприятий региона
Вчера, 16:52
Более 600 тысяч южноуральских пенсионеров уже получили выплату ко Дню пожилого человека
Политика
Сегодня, 10:52
Шесть партий получат мандаты в седьмом созыве Заксобрания Челябинской области
Среда обитания
Сегодня, 09:20
Старое «бабье лето» в Челябинской области решило «покапризничать»
Новости
Сегодня, 13:31
Экономика
Большинство муниципалитетов Челябинской области качественно планируют бюджет
Сегодня, 13:24
Федерация
Песков рассказал, о чем говорили в Сочи Путин и Лукашенко
Сегодня, 13:12
Общество
«Тайд» весом более тонны появился в Челябинске
Сегодня, 12:39
Общество
Искусственный интеллект от «Интерсвязи» удвоил производительность call-центров
Сегодня, 12:27
Общество
Жители ЖК «Александровский» не допустили возведения незаконной парковки
Материалы рубрики
Сегодня, 13:12
Общество
«Тайд» весом более тонны появился в Челябинске
Сегодня, 12:39
Общество
Искусственный интеллект от «Интерсвязи» удвоил производительность call-центров
Сегодня, 12:27
Общество
Жители ЖК «Александровский» не допустили возведения незаконной парковки
Сегодня, 11:51
Общество
ЧелГУ посвятил челябинцам YouTube-шоу «Земеля»
Сегодня, 11:41
Общество
Сотрудники «ЧелябГЭТа» жалуются на резкое снижение зарплаты
Читайте Uralpress
в Яндекс дзен
zen.yandex.ru

Присылайте свежие новости

Вы можете стать соавтором нашего новостного портала.

Есть чем поделиться? Расскажите!

Отправить новость

Читайте нас там, где удобно вам

Наши соц сети

Вакансии в Челябинске

Дорогие читатели!

Мы предлагаем вам совместными усилиями сделать информационную повестку интереснее, ярче, правдивее, насыщеннее.

Если вы стали очевидцем интересного события, необычного явления, вопиющего случая, чрезвычайного происшествия или хотите привлечь внимание к какой-то проблеме – напишите нам. Будем рады, если вы поделитесь с нами своими впечатляющими фото - и видеонаблюдениями (авторство будет указано).

В свою очередь мы гарантируем, что при необходимости возьмем комментарий по вашей проблеме у соответствующих официальных источников и достоверно изложим все факты.

Отправляя сообщение, укажите свои контакты – номер телефона или адрес электронной почты. Редакция гарантирует конфиденциальность, если вы не стремитесь к публичности.

Подробнее
  • Максимальный размер файла: 2 МБ.
  • Допустимые типы файлов: gif jpg jpeg png.
Яндекс.Метрика