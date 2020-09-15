Жители Челябинской области оценили свое школьное образование на тройку

Служба исследований hh.ru, провела опрос соискателей из Челябинской области, чтобы выяснить, насколько они довольны своим школьным образованием: из возможных пяти баллов челябинцы поставили 3,3 балла. Это ниже среднего по стране (3,8).

Больше других своим школьным образованием довольны бухгалтера и топ-менеджеры (4,1 балла), меньше всех – представители сферы «Искусство, масс-медиа». Об этом сообщает пресс-служба руководитель пресс-службы hh.ru.

Интересно, что уровень удовлетворенности качеством школьного образования существенно зависит от возраста респондентов: чем старше соискатель, тем оценка выше. Так, участники опроса в возрасте от 45 лет оценивают своё школьное образование на 4,4 балла, а самые младшие из респондентов (14–17 лет) — на 3,3 балла.

Среди предметов наиболее высокую оценку получили русский язык и литература (от 4,1 до 4,4 балла): и здесь та же закономерность - чем старше соискатель, тем более высокую оценку он ставит. Наиболее низкая удовлетворённость качеством преподавания предмета - у иностранного языка, здесь соискатели из всех возрастных групп солидарны в оценке: от 3,1 до 3,6 балла.