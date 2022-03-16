Жители Челябинской области снова могут путешествовать по России со скидкой

В Челябинской области 15-го марта стартовал шестой этап федеральной программы поддержки внутреннего туризма. Отправиться в путешествие по России и получить 20-процентный возврат потраченных средств на путевку или проживание в гостинице можно будет до 30-го июня.

Условия программы остаются прежними: на сайте мирпутешествий.рф нужно выбрать гостиницу или тур и оплатить ее с карты МИР, зарегистрированной в программе. Кэшбек в размере 20-ти процентов (но не более 20-ти тысяч рублей) вернется на карту в течение нескольких дней. С одной карты можно оплатить неограниченное количество туров. В программе участвуют поездки и проживание в гостинице от двух ночей.

Отметим, число предприятий туриндустрии Челябинской области, участвующих в программе, растет от этапа к этапу. Если при старте «туристического кэшбека» в программе участвовали только 22 организации (четыре туроператора, один санаторий, 17 гостиниц), то в настоящий момент – уже 74 (12 туроператоров, семь санаториев, 55 гостиниц).

«Эти показатели говорят о том, насколько эффективной и востребованной оказалась программа господдержки для Южного Урала, где весна и осень – традиционно низкий сезон, – отмечает замдиректора по развитию туризма АНО «Агентство международного сотрудничества Челябинской области» Ирина Чиркова. – Причем она стимулирует не только рост туристического потока, но и улучшение сервиса, так как участвовать в программе могут только классифицированные средства размещения и туроператоры, включенные в федеральный реестр».

В настоящее время в программе кэшбека представлены различные турпродукты – от активных туров до отдыха в санаториях. Представлен и брендовый маршрут Челябинской области – его реализуют три туроператора. Стоимость четырехдневного тура с питанием, размещением в трехзвездочных гостиницах и очень насыщенной экскурсионной программой составит всего 13 тысяч 560 рублей.

Кроме того, Ростуризм анонсировал и возвращение программы «детского кэшбека». Она стартует 31-го марта, а отправить ребенка в загородный лагерь можно будет с первого мая и до конца лета. Перечень учреждений появится на сайте мирпутешествий.рф ближе к старту программы.