Туры выходного дня набирают популярность на Южном Урале

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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

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14.09.2023

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Фото: Нацпарк «Таганай»

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В Челябинской области появился спрос на короткие поездки по достопримечательностям в формате «тура выходного дня». Двух-трехдневные путешествия всё больше привлекают туристов на фоне снижения общего количества выездов не только за рубеж, но и по России. Для дальнейшего раскрытия туристического потенциала региона необходимо создавать дополнительную инфраструктуру. Об этом шла речь на выездном заседании Совета Южно-Уральской торгово-промышленной палаты.

Участники - представители администрации и предприниматели - говорили о высокой потребности в объектах туристической инфраструктуры. «Несмотря на то, что Южный Урал обладает мощным туристическим потенциалом, для его раскрытия у нас недостаточно современной инфраструктуры, — отметил заместитель губернатора Александр Богашов.

На сегодняшний день Челябинская область занимает 13 место в Национальном туристическом рейтинге России, являясь лидером среди регионов Уральского федерального округа. Челябинским центром проектного развития территорий обозначены амбициозные мастер-планы по продвижению туристически привлекательных мест Южного Урала. В ближайших проектах — развитие объектов заповедника Аркаим и реки Ай, а также озера Тургояк и других точек притяжения туристов с учетом современных требований к качеству сервиса, экологической безопасности и контролю за антропогенной нагрузкой. Активно ведётся обустройство экологических троп.

Генеральный директор Центра проектного развития Максим Мельников представил концепцию развития некоторых приоритетных видов туризма в Челябинской области и рассказал, что сегодня у гостей региона и местных жителей набирают популярность двух-трехдневные путешествия в формате «тура выходного дня».

«Наша задача — сделать условия для такого короткого отдыха более доступными, чтобы люди даже с невысоким уровнем дохода могли себе это позволить», — рассказал Максим Мельников.

Таким образом, появление современной, качественной и доступной инфраструктуры на туристических объектах Челябинской области — не за горами. По словам замгубернатора Александра Богашова, для этой цели будут использованы средства из федерального бюджета.

«В рамках нацпроекта “Туризм и индустрия гостеприимства” Челябинской области выделено серьезное федеральное финансирование, и оно направляется в первую очередь на реализацию инфраструктурных проектов», — уточнил Александр Богашов.

Напомним, в 2024 году Челябинская область получит субсидию в размере 701,2 миллиона рублей на создание инфраструктуры для экологического туризма.

Ранее губернатор Алексей Текслер предложил реализовать на территории Челябинской области пилотный проект единого туристического автомобильного маршрута с арендой автодомов. Свои предложения региона направил в Минэкономразвития и в соответствующую комиссию Госсовета.

Развитие туризма в нашем регионе и повышение привлекательности Челябинской области для путешественников и гостей со всей страны поможет укрепить финансовую устойчивость небольших городов и сельских поселений. Представители туристического бизнеса и инвесторы держат наготове целый ряд интересных проектов в сфере промышленного, индустриального и экологического туризма.

Внутренний туризм
туризм
Экологический туризм
ЮУТПП
Александр Богашов
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Пять пассажиров экстренно севшего самолета обратились за медпомощью (ВИДЕО)

12.09.2023 11:06

Грибники в Челябинской области пропадают в лесах все чаще

12.09.2023 10:11

На пересечении улиц Свободы и Труда в Челябинске высадят деревья, кустарники и многолетники

12.09.2023 09:15

Самолет «Уральских авиалиний» совершил экстренную посадку в Новосибирской области. ВИДЕО (новость дополняется)

12.09.2023 09:00

Бастрыкин поручил провести проверку по факту избиения школьника в Челябинской области

11.09.2023 22:03

Что дает ВНЖ Сербии

11.09.2023 19:43

Южноуральцев приглашают принять участие в викторине «140 лет Свято-Симеоновскому кафедральному собору»

11.09.2023 19:16

В Челябинской области 12 сентября – тепло, местами дожди

11.09.2023 18:49

Украинские дроны вновь пытались атаковать объекты в двух регионах РФ

11.09.2023 18:10

В Челябинской драме 103-й сезон откроют «Дачники»

11.09.2023 17:57

«Урал-пресс-информ» проводит розыгрыш билетов на премьеру в камерном театре

11.09.2023 17:49

Анонсы событий и мероприятий на 12 сентября (18+)

11.09.2023 17:46

Перекресток Свердловского проспекта и Труда в Челябинске закрывают для транспорта

11.09.2023 17:41

В Челябинске прошёл трёхдневный фестиваль спорта и экстрима RCC FEST (ФОТО)

11.09.2023 17:33

Движение на путепроводе «Челябинск – Главный» ограничили до 26 сентября

11.09.2023 17:23

Территория у челябинского «Строителя» заиграла новыми красками

11.09.2023 17:03

На «Золотой горе» в Челябинске пройдет митинг в память о жертвах политических репрессий

11.09.2023 16:29

В Челябинске закроют движение по проезду к улице Енисейской

11.09.2023 15:49

Участникам XXVI Челябинского марафона повезло с погодой

11.09.2023 15:46

Проблема подтопления улицы Валдайской в Челябинске практически решена

11.09.2023 15:26

В Челябинской области адвокат сначала напугал свою клиентку, а потом «спас» и стал фигурантом уголовного дела