Самарская область стала притягивать все больше южноуральских путешественников

Самара вошла в десятку самых безопасных городов для летнего отдыха, сообщили представители Российского сервиса бронирования жилья. Славится этот город на Волге и заповедниками, авиационно-космической промышленностью, пенным напитком и машинами «Лада». Корреспондент «Урал-пресс-информ» отправился в пресс-тур, организованный ТИЦ Самарской области и туроператором «ОСР», и узнал, куда точно нужно попасть каждому туристу.

Куда сходить в Самаре?

Одно из главных мест притяжения – ухоженная набережная длиной пять с половиной километров и чистый городской пляж с речным песком бежево-коричневого цвета. Причем обновляют его каждый сезон. Мы приехали сюда утром и увидели, как тщательно ухаживают за пляжем работники. Оборудован он раздевалками, лавочками, урнами и зонтиками. За безопасностью следят спасатели, а для детей есть игровые площадки. Комфортно здесь будет и людям с особыми возможностями здоровья – бортиков нигде нет. И самое главное – вход на городской пляж бесплатный. Если же вы хотите более уединенный отдых, то можно отправиться на речном трамвайчике с Речного вокзала на острова напротив городского пляжа. Там есть и базы, и дачный массив для художников, появившийся еще во времена Советского Союза.

Прогуливаясь по набережной, вы увидите множество памятников и арт-объектов, которые перенесут вас в прошлое или откроют шкатулку с воспоминаниями. Около 150 лет назад в Самару специально приезжал российский художник Илья Репин, чтобы сделать наброски для картины «Бурлаки на Волге». Огромное впечатление произвело на него знакомство с людьми этой тяжелой профессии, которые тянули судно против течения. Сама картина хранится в Русском музее в Санкт-Петербурге, а в Самаре у нас есть возможность увидеть монумент из бронзы. Кстати, по размерам скульптура такая же, что и реальная картина. Рядом с «Бурлаками» стоит товарищ Сухов, главный герой фильма «Белое солнце пустыни». Его нос и часы натерты до блеска – гости города любят загадывать желания. Поклонники кинокартины оценят портретное сходство самарского товарища с актером Анатолием Кузнецовым, сыгравшим роль Сухова.

Каждый самарец знает, из скольких водных струй состоит фонтан «Самара» на набережной. Их 620. Каждая струя символизирует юнгу, погибшего в Великой Отечественной войне. Горожане говорят, что вечером работает подсветка фонтана, которая придает композиции еще более неповторимый вид. Однако имейте в виду, что по понедельникам у «Самары» выходной – фонтан не работает.

Вы думали самая большая по площади Красная в Москве? Как бы не так. В Самаре есть площадь Куйбышева. Она занимает 17,4 гектара – это примерно десять футбольных полей. На площади располагается памятник революционеру Валериану Куйбышеву и театр оперы и балета. Здесь дважды в год проводят парады. Когда никаких мероприятий нет, покататься на скейтбордах, самокатах и велосипедах на площадь приходит молодежь. Кстати, арендовать средства индивидуальной мобильности в Самаре легко – нужно скачать соответствующие приложения. Однако если вы хотите проехать по всему городу, то можете быстро устать. На улицах немало бортиков.

В военные годы недалеко от площади, на глубине 37-ми метров, построили бункер специально для Иосифа Сталина. Рассекречен в 1990 году. Был он здесь в действительно или нет – в источниках не сказано, но несмотря на это, туристов привлекает это по сути вертикальное метро. Сейчас в бункере организован музей гражданской обороны. На одном из стендов можно прочитать правительственную телеграмму руководству самарского завода, который выпускал в годы войны один ИЛ-2. «Прошу вас не выводить правительство из терпенья. Требую, чтобы выпускали побольше ИЛ-ов. Предупреждаю последний раз. Сталин». Можно представить, какую реакцию она вызвала. После этого, по словам экскурсовода, в Самаре, а во время войны – Куйбышеве, стали выпускать по семь самолетов. Тем, кто боится спускаться под землю, чтобы посмотреть на исторический объект, надо совсем немного потерпеть. До определенного подземного этажа мы шли по лестнице, а нас окружали чугунные тюбинги. Далее мы попали в обычный подъезд многоэтажки. Стены отштукатурены. Продумали и имитацию окон. Сделали это еще в 1942 году. Все для того, чтобы у посетителей бункера не появилась клаустрофобия. А еще, по легенде, под землей проходит секретный тоннель, соединяющий бункер со зданием театра оперы и балета. Совет: ради интереса попробуйте посчитать количество ступенек, когда будете спускаться или подниматься. А потом посмотрите в интернете реальное число. Интересно, совпадет или нет. Ни один из журналистов, который отправился в пресс-тур, не смог сказать верное значение.

Особое внимание среди достопримечательностей «старой» части Самары привлекает польский католический костел на улице Фрунзе. Поляки появились в городе еще в 17 веке. Многие из них были военными и входили в католическую общину. Именно благодаря ей в Самаре возвели такую церковь. Сегодня в костеле проводят органные концерты, которые может посетить любой желающий.

Множество зданий в Самаре построены в стиле модерна. Как же без одноименного музея? Кстати, Самару неофициально называют столицей русского модерна. Здание музея – бывшая городская усадьба купца Александра Курлина и его жены Александры.

Единственную в мире настоящую ракету-памятник «Союз» вы тоже можете увидеть в Самаре. Прямо в центре города. Правда, в космосе она не летала. Ее изготовили в местном ракетно-космическом центре «Прогресс», а использовали на космодроме Плесецк как тренажер для боевых расчетов. С помощью этой ракеты отрабатывались различные стадии запуска – вывоз на площадку, установка на стартовый стол, заправка топливом и т. д. В 1999 году «Союз» вновь передали заводу в качестве музейного экспоната. Примерно с тех пор ракета установлена на фасаде музея космонавтики «Самара космическая». В нем представлено много уникальных экспонатов, которые побывали в космосе. Там даже есть настоящий реактивный двигатель.

Куда сходить в Тольятти?

Когда заезжаешь в Тольятти, волей или неволей замечаешь, что местные жители водят в основном «Лады». Возможно, во всем виноваты стереотипы, но ведь работникам завода, где производят эти машины, дают хорошие скидки на покупку «плодов» своих трудов. На само предприятие попасть сложно, зато отследить эту историю появления отечественных авто в хронологическом порядке можно в музее, открытом при «АвтоВАЗе». Здесь выставлены как популярные в народе «копейки», так и те, чье массовое производство не состоялось. Например, «Лада Революция». Журналистам полюбились и машины с интересными историями. Весь кузов ВАЗ-21099 украшен фамилиями сотни людей. Это сотрудники «АвтоВАЗа» на июль 1991 года. Автомобиль стал подарком коллективу к юбилею завода. На желтой «Ладе Калине Спорт» по соседству в 2010 году на тот момент председатель правительства России Владимир Путин проехал большее 200 километров по трассе «Чита-Хабаровск». Оценив ходовые качества автомобиля, оставил на капоте автограф и сказал: «Выглядит как цыпленок, а летает как ласточка».

Тем, кто все-таки мечтает посмотреть, как делают машины, повезет на предприятии «Лада Спорт», где делают спортивные версии автомобилей, технические более усовершенствованные. Всего за 2,5 дня на свет появляется новое авто! И это с учетом того, что их собирают вручную. Правда, фотографировать на память их нельзя – в работе есть экспериментальные модели. Попасть на экскурсию возможно в составе группы от пяти человек от аккредитованной турфирмы.

Достопримечательность, по пути к которой многие девушки переодеваются прямо в машине в красивые платья, – замок Гарибальди, построенный в готическом стиле. Он мгновенно переносит нас во времена рыцарей короля Артура, прекрасных дам и драконов. Кажется, что этому зданию и территории вокруг него с фонтаном и скульптурами лет 500. Но не так давно, еще в 2006 году, здесь был развлекательный комплекс, владел которым самарский мясной король, как его называют местные, Олег Гарибальдиевич Кузичкин. Один из застройщиков предложил тогда предпринимателю построить к комплексу гостиницу в виде замка. Идея Кузичкину понравилась и в 2014 году его достроили на радость всем горожанам и туристам. В каком еще городе России вы сделаете фото на фоне местной достопримечательности и вас потом спросят: «Как ты умудрился сказать всем, что едешь в Самарскую область, а на самом деле улететь в средневековую Европу?»

Что объединяет Челябинск и Самарскую область, так это государственный деятель Василий Татищев, который основал эти и другие города, управлял казенными заводами на Урале и писал научные труды. Памятник одному из ближайших сподвижников Петра I, инженеру появился в Тольятти на пожертвования горожан. На высоком постаменте Татищев предстает сидящем на коне. Пройти к памятнику можно по улице Комзина мимо кофейни, рядом с которой находится небольшая смотровая площадка. Оттуда открывается прекрасный вид на Волгу.

Особое удовольствие – смотреть на могущественную реку с вершины Стрельной горы, что находится на территории Жигулевского заповедника, недалеко от Тольятти. Экскурсионная тропа на гору была открыта всего 11 лет назад, но сразу же завоевала популярность среди туристов из разных городов России. Поднимаясь на смотровую площадку, вы увидите камень, усыпанный монетами и конфетами. Это подарки горе и всему заповеднику. Не игнорируйте традицию. Положите что-нибудь хорошее. Чудо, но, когда мы поднимались на гору, было ветрено и пасмурно. После «возложения» природа сделала нам взаимный подарок. Стало солнечно и тепло.

Как отметил министр туризма Самарской области Артур Абдрашитов, всего в Самарской области 200 природоохранных территорий регионального значения и три – федерального. Еще одно место силы – Самарская Лука, где живут десятки краснокнижных животных и растений и находится большое количество природных достопримечательностей. Одни только Ширяевские штольни какое впечатление производят. Это заброшенные горные выработки. Похожи на таинственный огромный подземный лабиринт. Главное – не заблудиться!

Что привезти из Самарской области в подарок?

Когда поезд останавливается на железнодорожной станции в городе Самаре, многие пассажиры выбегают из вагонов к киоскам с конфетами. Люди золотого возраста помнят, что в эпоху дефицита в Самаре работала известная шоколадная фабрика «Россия». Говорили, что таких вкусных конфет не выпускают больше ни в одном городе СССР. Сейчас в регионе работает уже несколько предприятий по изготовлению сладостей, и почти все они производят помадку. Начинка таких конфет получается путем уваривания сахарного сиропа с молоком. В нее могут добавлять фруктовое или ягодное пюре, шоколад и так далее, но классика – ванильная помадка.

В известном всем любителям пенного самарском баре «На дне» можно испробовать все 13 сортов напитка, в том числе то самое «Жигулевское». Их делают на соседнем заводе, который работает с 1881 года. Предприятие можно посетить и своими глазами увидеть все этапы производства в составе группы до 12-ти человек. Там же для вас проведут промышленную дегустацию. Как рассказал министр туризма Самарской области Артур Абдрашитов, программы по посещению завода есть у 4-х туроператоров. Что касается бара «На дне», то одна из легенд о происхождении названия питейного заведения связана со студентами. Они были основной его аудиторией. Учились ребята в территориально расположенных выше университетах. Повстречавшись, спрашивали друг друга: «Ты куда?». Некоторые отвечали, что идут «на дно». Считалось, если «на дне» человек проводил больше времени, чем в альма-матер, то и на сессии дно ему будет обеспечено. В наше время посетители бара – люди самых разных возрастов (начиная с 18-ти лет, конечно). Своим друзьям или родственникам, которые любят пенное, вы можете приобрести целые комплекты с разными сортами.

Вновь вернемся к космосу и напомним, что в период СССР в Самаре производили ракеты «Союз». Город был настоящим центром космической промышленности. Сегодня в местных сувенирных лавках можно найти футболки с Юрием Гагариным, космическое питание, матрешек-космонавтов и многое другое.

Какую гостиницу выбрать в Самаре и Тольятти?

К Чемпионату мира по футболу, который проходил в России в 2018-м году, 337 отелей с общим номерным фондом 12 с половиной тысяч номеров получили свидетельства о классификации и принимали гостей. Многие из этих гостиниц были построены специально к соревнованиям. Например, пятизвездочный отель в центре Самары, в одном километре от Набережной реки Волги. Журналистам показали 120 номеров разных классов, бассейн, сауна и рестораны. Особое внимание – арт-галерее, где представлены художественные изображения туристских объектов Самарской области. Причем картины местных художников расположены на всех семи этажах отеля.

В Тольятти к Чемпионату построили «Ладу-резорт». В этом 4-звездочном отеле можно выбрать номер по душе в 9-этажном здании, морском или белом домике. Что очень приятно – позавтракать по системе «шведский стол» можно за столиками прямо у воды.

Гостиницы с более давней историей, которые тоже показали журналистам, – «HolidayHall» в историческом центре Самары и «Амакс Юбилейная» в Тольятти. Первая до 2022 года работала под брендом «HolidayInn», известный своим комфортом как для обычных туристов, так и для бизнес-путешественников. Конференц-зал тут подберут под любое количество участников мероприятия. Здания второй гостиницы когда-то были городским общежитием, а теперь они входят в ведущую российскую гостиничную сеть отелей «AMAKS Hotels&Resorts».

Приезжайте в Самарскую область и наслаждайтесь ее многообразием!