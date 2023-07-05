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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
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05.07.2023

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05.07.2023

Дорожный ремонт в Челябинске продолжает набирать обороты
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летний отдых
Общество
05.07.2023 15:04
Фото: ТИЦ Самарской области

Самарская область стала притягивать все больше южноуральских путешественников

Куда сходить, где остановиться и какой гостинец привезти близким

Самара вошла в десятку самых безопасных городов для летнего отдыха, сообщили представители Российского сервиса бронирования жилья. Славится этот город на Волге и заповедниками, авиационно-космической промышленностью, пенным напитком и машинами «Лада». Корреспондент «Урал-пресс-информ» отправился в пресс-тур, организованный ТИЦ Самарской области и туроператором «ОСР», и узнал, куда точно нужно попасть каждому туристу.

Куда сходить в Самаре?

Одно из главных мест притяжения – ухоженная набережная длиной пять с половиной километров и чистый городской пляж с речным песком бежево-коричневого цвета. Причем обновляют его каждый сезон. Мы приехали сюда утром и увидели, как тщательно ухаживают за пляжем работники. Оборудован он раздевалками, лавочками, урнами и зонтиками. За безопасностью следят спасатели, а для детей есть игровые площадки. Комфортно здесь будет и людям с особыми возможностями здоровья – бортиков нигде нет. И самое главное – вход на городской пляж бесплатный. Если же вы хотите более уединенный отдых, то можно отправиться на речном трамвайчике с Речного вокзала на острова напротив городского пляжа. Там есть и базы, и дачный массив для художников, появившийся еще во времена Советского Союза.

Прогуливаясь по набережной, вы увидите множество памятников и арт-объектов, которые перенесут вас в прошлое или откроют шкатулку с воспоминаниями. Около 150 лет назад в Самару специально приезжал российский художник Илья Репин, чтобы сделать наброски для картины «Бурлаки на Волге». Огромное впечатление произвело на него знакомство с людьми этой тяжелой профессии, которые тянули судно против течения. Сама картина хранится в Русском музее в Санкт-Петербурге, а в Самаре у нас есть возможность увидеть монумент из бронзы. Кстати, по размерам скульптура такая же, что и реальная картина. Рядом с «Бурлаками» стоит товарищ Сухов, главный герой фильма «Белое солнце пустыни». Его нос и часы натерты до блеска – гости города любят загадывать желания. Поклонники кинокартины оценят портретное сходство самарского товарища с актером Анатолием Кузнецовым, сыгравшим роль Сухова.

Каждый самарец знает, из скольких водных струй состоит фонтан «Самара» на набережной. Их 620. Каждая струя символизирует юнгу, погибшего в Великой Отечественной войне. Горожане говорят, что вечером работает подсветка фонтана, которая придает композиции еще более неповторимый вид. Однако имейте в виду, что по понедельникам у «Самары» выходной – фонтан не работает.

Вы думали самая большая по площади Красная в Москве? Как бы не так. В Самаре есть площадь Куйбышева. Она занимает 17,4 гектара – это примерно десять футбольных полей. На площади располагается памятник революционеру Валериану Куйбышеву и театр оперы и балета. Здесь дважды в год проводят парады. Когда никаких мероприятий нет, покататься на скейтбордах, самокатах и велосипедах на площадь приходит молодежь. Кстати, арендовать средства индивидуальной мобильности в Самаре легко – нужно скачать соответствующие приложения. Однако если вы хотите проехать по всему городу, то можете быстро устать. На улицах немало бортиков.

В военные годы недалеко от площади, на глубине 37-ми метров, построили бункер специально для Иосифа Сталина. Рассекречен в 1990 году. Был он здесь в действительно или нет – в источниках не сказано, но несмотря на это, туристов привлекает это по сути вертикальное метро. Сейчас в бункере организован музей гражданской обороны. На одном из стендов можно прочитать правительственную телеграмму руководству самарского завода, который выпускал в годы войны один ИЛ-2. «Прошу вас не выводить правительство из терпенья. Требую, чтобы выпускали побольше ИЛ-ов. Предупреждаю последний раз. Сталин». Можно представить, какую реакцию она вызвала. После этого, по словам экскурсовода, в Самаре, а во время войны – Куйбышеве, стали выпускать по семь самолетов. Тем, кто боится спускаться под землю, чтобы посмотреть на исторический объект, надо совсем немного потерпеть. До определенного подземного этажа мы шли по лестнице, а нас окружали чугунные тюбинги. Далее мы попали в обычный подъезд многоэтажки. Стены отштукатурены. Продумали и имитацию окон. Сделали это еще в 1942 году. Все для того, чтобы у посетителей бункера не появилась клаустрофобия. А еще, по легенде, под землей проходит секретный тоннель, соединяющий бункер со зданием театра оперы и балета. Совет: ради интереса попробуйте посчитать количество ступенек, когда будете спускаться или подниматься. А потом посмотрите в интернете реальное число. Интересно, совпадет или нет. Ни один из журналистов, который отправился в пресс-тур, не смог сказать верное значение.

Особое внимание среди достопримечательностей «старой» части Самары привлекает польский католический костел на улице Фрунзе. Поляки появились в городе еще в 17 веке. Многие из них были военными и входили в католическую общину. Именно благодаря ей в Самаре возвели такую церковь. Сегодня в костеле проводят органные концерты, которые может посетить любой желающий.

Множество зданий в Самаре построены в стиле модерна. Как же без одноименного музея? Кстати, Самару неофициально называют столицей русского модерна. Здание музея – бывшая городская усадьба купца Александра Курлина и его жены Александры.

Единственную в мире настоящую ракету-памятник «Союз» вы тоже можете увидеть в Самаре. Прямо в центре города. Правда, в космосе она не летала. Ее изготовили в местном ракетно-космическом центре «Прогресс», а использовали на космодроме Плесецк как тренажер для боевых расчетов. С помощью этой ракеты отрабатывались различные стадии запуска – вывоз на площадку, установка на стартовый стол, заправка топливом и т. д. В 1999 году «Союз» вновь передали заводу в качестве музейного экспоната. Примерно с тех пор ракета установлена на фасаде музея космонавтики «Самара космическая». В нем представлено много уникальных экспонатов, которые побывали в космосе. Там даже есть настоящий реактивный двигатель.

Куда сходить в Тольятти?

Когда заезжаешь в Тольятти, волей или неволей замечаешь, что местные жители водят в основном «Лады». Возможно, во всем виноваты стереотипы, но ведь работникам завода, где производят эти машины, дают хорошие скидки на покупку «плодов» своих трудов. На само предприятие попасть сложно, зато отследить эту историю появления отечественных авто в хронологическом порядке можно в музее, открытом при «АвтоВАЗе». Здесь выставлены как популярные в народе «копейки», так и те, чье массовое производство не состоялось. Например, «Лада Революция». Журналистам полюбились и машины с интересными историями. Весь кузов ВАЗ-21099 украшен фамилиями сотни людей. Это сотрудники «АвтоВАЗа» на июль 1991 года. Автомобиль стал подарком коллективу к юбилею завода. На желтой «Ладе Калине Спорт» по соседству в 2010 году на тот момент председатель правительства России Владимир Путин проехал большее 200 километров по трассе «Чита-Хабаровск». Оценив ходовые качества автомобиля, оставил на капоте автограф и сказал: «Выглядит как цыпленок, а летает как ласточка».

 

Тем, кто все-таки мечтает посмотреть, как делают машины, повезет на предприятии «Лада Спорт», где делают спортивные версии автомобилей, технические более усовершенствованные. Всего за 2,5 дня на свет появляется новое авто! И это с учетом того, что их собирают вручную. Правда, фотографировать на память их нельзя – в работе есть экспериментальные модели. Попасть на экскурсию возможно в составе группы от пяти человек от аккредитованной турфирмы.

Достопримечательность, по пути к которой многие девушки переодеваются прямо в машине в красивые платья, – замок Гарибальди, построенный в готическом стиле. Он мгновенно переносит нас во времена рыцарей короля Артура, прекрасных дам и драконов. Кажется, что этому зданию и территории вокруг него с фонтаном и скульптурами лет 500. Но не так давно, еще в 2006 году, здесь был развлекательный комплекс, владел которым самарский мясной король, как его называют местные, Олег Гарибальдиевич Кузичкин. Один из застройщиков предложил тогда предпринимателю построить к комплексу гостиницу в виде замка. Идея Кузичкину понравилась и в 2014 году его достроили на радость всем горожанам и туристам. В каком еще городе России вы сделаете фото на фоне местной достопримечательности и вас потом спросят: «Как ты умудрился сказать всем, что едешь в Самарскую область, а на самом деле улететь в средневековую Европу?»

Что объединяет Челябинск и Самарскую область, так это государственный деятель Василий Татищев, который основал эти и другие города, управлял казенными заводами на Урале и писал научные труды. Памятник одному из ближайших сподвижников Петра I, инженеру появился в Тольятти на пожертвования горожан. На высоком постаменте Татищев предстает сидящем на коне. Пройти к памятнику можно по улице Комзина мимо кофейни, рядом с которой находится небольшая смотровая площадка. Оттуда открывается прекрасный вид на Волгу.

Особое удовольствие – смотреть на могущественную реку с вершины Стрельной горы, что находится на территории Жигулевского заповедника, недалеко от Тольятти. Экскурсионная тропа на гору была открыта всего 11 лет назад, но сразу же завоевала популярность среди туристов из разных городов России. Поднимаясь на смотровую площадку, вы увидите камень, усыпанный монетами и конфетами. Это подарки горе и всему заповеднику. Не игнорируйте традицию. Положите что-нибудь хорошее. Чудо, но, когда мы поднимались на гору, было ветрено и пасмурно. После «возложения» природа сделала нам взаимный подарок. Стало солнечно и тепло.

Как отметил министр туризма Самарской области Артур Абдрашитов, всего в Самарской области 200 природоохранных территорий регионального значения и три – федерального. Еще одно место силы – Самарская Лука, где живут десятки краснокнижных животных и растений и находится большое количество природных достопримечательностей. Одни только Ширяевские штольни какое впечатление производят. Это заброшенные горные выработки. Похожи на таинственный огромный подземный лабиринт. Главное – не заблудиться!

Что привезти из Самарской области в подарок?

Когда поезд останавливается на железнодорожной станции в городе Самаре, многие пассажиры выбегают из вагонов к киоскам с конфетами. Люди золотого возраста помнят, что в эпоху дефицита в Самаре работала известная шоколадная фабрика «Россия». Говорили, что таких вкусных конфет не выпускают больше ни в одном городе СССР. Сейчас в регионе работает уже несколько предприятий по изготовлению сладостей, и почти все они производят помадку. Начинка таких конфет получается путем уваривания сахарного сиропа с молоком. В нее могут добавлять фруктовое или ягодное пюре, шоколад и так далее, но классика – ванильная помадка.

В известном всем любителям пенного самарском баре «На дне» можно испробовать все 13 сортов напитка, в том числе то самое «Жигулевское». Их делают на соседнем заводе, который работает с 1881 года. Предприятие можно посетить и своими глазами увидеть все этапы производства в составе группы до 12-ти человек. Там же для вас проведут промышленную дегустацию. Как рассказал министр туризма Самарской области Артур Абдрашитов, программы по посещению завода есть у 4-х туроператоров. Что касается бара «На дне», то одна из легенд о происхождении названия питейного заведения связана со студентами. Они были основной его аудиторией. Учились ребята в территориально расположенных выше университетах. Повстречавшись, спрашивали друг друга: «Ты куда?». Некоторые отвечали, что идут «на дно». Считалось, если «на дне» человек проводил больше времени, чем в альма-матер, то и на сессии дно ему будет обеспечено. В наше время посетители бара – люди самых разных возрастов (начиная с 18-ти лет, конечно). Своим друзьям или родственникам, которые любят пенное, вы можете приобрести целые комплекты с разными сортами.

Вновь вернемся к космосу и напомним, что в период СССР в Самаре производили ракеты «Союз». Город был настоящим центром космической промышленности. Сегодня в местных сувенирных лавках можно найти футболки с Юрием Гагариным, космическое питание, матрешек-космонавтов и многое другое.

Какую гостиницу выбрать в Самаре и Тольятти?

К Чемпионату мира по футболу, который проходил в России в 2018-м году, 337 отелей с общим номерным фондом 12 с половиной тысяч номеров получили свидетельства о классификации и принимали гостей. Многие из этих гостиниц были построены специально к соревнованиям. Например, пятизвездочный отель в центре Самары, в одном километре от Набережной реки Волги. Журналистам показали 120 номеров разных классов, бассейн, сауна и рестораны. Особое внимание – арт-галерее, где представлены художественные изображения туристских объектов Самарской области. Причем картины местных художников расположены на всех семи этажах отеля.

В Тольятти к Чемпионату построили «Ладу-резорт». В этом 4-звездочном отеле можно выбрать номер по душе в 9-этажном здании, морском или белом домике. Что очень приятно – позавтракать по системе «шведский стол» можно за столиками прямо у воды.

Гостиницы с более давней историей, которые тоже показали журналистам, – «HolidayHall» в историческом центре Самары и «Амакс Юбилейная» в Тольятти. Первая до 2022 года работала под брендом «HolidayInn», известный своим комфортом как для обычных туристов, так и для бизнес-путешественников. Конференц-зал тут подберут под любое количество участников мероприятия. Здания второй гостиницы когда-то были городским общежитием, а теперь они входят в ведущую российскую гостиничную сеть отелей «AMAKS Hotels&Resorts».

 

Приезжайте в Самарскую область и наслаждайтесь ее многообразием!

Автор: Мария Белова
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05.07.2023 13:22

Челябэнерго повысил надежность электроснабжения жителей двух районов Челябинска

05.07.2023 12:34

Дорожный ремонт в Челябинске продолжает набирать обороты

05.07.2023 12:28

В Челябинске на благоустройство мотоджимхана направят 46 миллионов рублей

05.07.2023 11:42

Жительница Калининского района Челябинска отметила 103-летие

05.07.2023 11:36

Реконструкция аэропорта Магнитогорска будет завершена раньше срока

05.07.2023 11:12

В Металлургическом районе Челябинска автобусы изменили маршруты до первого сентября

05.07.2023 10:54

В сквере Магнитогорска 13-летняя горожанка застряла в сливной решетке фонтана

05.07.2023 10:41

В Катав-Ивановском районе опрокинулся грузовик, водитель умер в больнице

05.07.2023 10:34

Реставрация храма Александра Невского в Челябинске идет полным ходом

05.07.2023 10:32

В Челябинске частично закрыли движение по улице Бажова

05.07.2023 10:26

Общественная палата взяла на контроль ситуацию с вырубкой леса в «Вишневой горке»

05.07.2023 09:41

Фильмы Шахназарова в Челябинске – посвящение 100-летию «Мосфильма»

05.07.2023 09:26

В Челябинской области появится новая точка притяжения для молодых

04.07.2023 19:04

Анонсы событий и мероприятий на 5 июля (18+)

04.07.2023 18:06

В Челябинске пройдет Российская окружная креативная неделя в особом формате

04.07.2023 17:34

В Челябинске временно изменит маршрут троллейбус №14

04.07.2023 17:25

Жителям Миньяра объяснили, почему закрывают больницу и где теперь получать медпомощь

04.07.2023 17:15

Сотрудники УФСБ Челябинской области помешали сбыту в УрФО десяти килограммов гашиша

04.07.2023 16:55

Челябинская детская библиотека имени Аси Горской к осени станет модельной

04.07.2023 15:55

По факту ДТП с девятью пострадавшими в Челябинске возбуждено уголовное дело

04.07.2023 14:54

В Челябинской области сохраняется сложная ситуация с абортами

04.07.2023 14:36

В Челябинске водителю стало плохо за рулем, потребовалась помощь спасателей

04.07.2023 14:12

СК начал доследственную проверку по факту загрязнения нефтепродуктами реки Большой Бердяуш

04.07.2023 14:04

В Челябинске участились случаи масштабных загрязнений мусором зеленых массивов

04.07.2023 13:17

В Челябинской области прибавилось офицеров - защитников границы

04.07.2023 12:48

В Челябинске сотрудники МЧС спасли угодившего в ловушку стрижа

04.07.2023 12:44

В автобусах Челябинска за неделю поймали больше тысячи «зайцев»

04.07.2023 12:39

На месте разреза в Коркино появится живописное озеро

04.07.2023 11:49

В Саткинском районе ликвидируют последствия попадания ГСМ в реку Большой Бердяуш

04.07.2023 11:38

В Магнитогорске по инициативе Виктора Рашникова создадут хоккейную академию

04.07.2023 11:34

В Челябинске продлили ограничение движения по улице Марченко

04.07.2023 11:15

Назначен дополнительный поезд из Челябинска в Анапу

04.07.2023 10:47

Южноуральские бойцы прислали с передовой «песнь» желторотого патриота

04.07.2023 10:45

Минобороны: Пресечена попытка ударить пятью БЛА по объектам в Новой Москве и Московской области

04.07.2023 10:39

Очередная уловка мошенников: челябинец перевел деньги под предлогом проверки банка

04.07.2023 10:17

В Москве сбито два беспилотника, во Внуково введены ограничения на прием/вылет

04.07.2023 10:09

В Троицке ищут ликвидатора опасных для людей и животных битумных «болот»

04.07.2023 08:53

Спасатели Златоуста девять километров несли на руках ребенка с серьезной травмой головы

03.07.2023 21:14

Анонсы событий и мероприятий на 4 июля (18+)

03.07.2023 18:09

Челябинск продолжает свой дорожный рывок

03.07.2023 17:57

В начале недели Южный Урал будет в барическом поле, потом – под влиянием антициклона

03.07.2023 17:44

Во вторник в Челябинской области сильные ливни, грозы, град

03.07.2023 17:28

Предприятие по переработке трупов животных организовало в Увельском районе «склад» под открытым небом

03.07.2023 17:21

Суд огласит приговор экс-замминистра экологии Челябинской области 10 июля

03.07.2023 16:46

Бастрыкин снова ждет доклада о ситуации с аварийным домом на Мира в Челябинске

03.07.2023 16:14

В Челябинской области разрыв между числом женщин и мужчин увеличился за два десятилетия

03.07.2023 16:09

На Солнце произошла вторая за лето вспышка высшего балла X

03.07.2023 15:43

Лучший наставник УИС Челябинской области поборется за победу в окружном этапе всероссийского конкурса

03.07.2023 15:20

В Миассе стартовали соревнования по маунтинбайку

03.07.2023 15:14

Газовики определили лучшую в Челябинской области аварийную бригаду

03.07.2023 15:07

В Ашинском районе спасли маму с пятилетним сыном

03.07.2023 14:48

В Челябинской области продлили штормовое предупреждение - сильные ливни и грозы при шквалистом ветре

03.07.2023 14:47

Отключение горячей воды в «северной зоне» Металлургического района снова продлили

03.07.2023 14:36

В Челябинске перенесут трамвайную остановку «Театр ЧТЗ»

03.07.2023 14:11

Дорогу к Кировке от Цвиллинга по Карла Маркса осветят и озеленят

03.07.2023 13:56

В Челябинске частично закроют движение по улице 60-летия Октября

03.07.2023 13:50

Юный каратист из Челябинска стал победителем «Кубка Каспия»

03.07.2023 13:23

На газированные напитки вводят акциз и маркировку

03.07.2023 12:49

В Челябинской области от бешенства погибли восемь домашних животных

03.07.2023 12:45

Бажовский фестиваль в 2023 году побил свой рекорд по числу гостей и участников

03.07.2023 11:19

В Челябинской области открыта еще одна сельская спортивная площадка

03.07.2023 10:59

В челябинском Саду камней выполнена пятая часть благоустройства по трем контрактам

03.07.2023 10:55

Наталья Котова поручила проверить безопасность всех детских городков во дворах Челябинска

03.07.2023 10:51

Коллекцию традиционного свадебного костюма увидят посетители этнофестиваля «Аркаим»

03.07.2023 10:09

Верующим вернули старинный Духосошествиеский храм в селе Теренкуль

03.07.2023 10:05

Челябинские ориентировщики завоевали восемь золотых медалей

03.07.2023 09:42

«Этот город станет здоровым»: в мэрии Челябинска обсудили новый способ заботы о горожанах

03.07.2023 09:18

Михаил Скоков поздравил сотрудников ГИБДД с профессиональным праздником

03.07.2023 08:59

В Челябинске ограничили движение по проспекту Победы

02.07.2023 23:49

Анонсы событий и мероприятий на 3 июля (18+)

02.07.2023 23:10

Итоги недели Челябинска и Челябинской области (с 26.06.2023 по 02.07.2023)

02.07.2023 22:25

В Челябинской области продлено еще на сутки штормовое предупреждение

02.07.2023 21:19

В понедельник в Челябинской области – дожди, грозы

02.07.2023 21:06

В Миассе 10 и 11 июля состоятся спектакли-семинары театра «НитьЯ»

02.07.2023 20:33

В Челябинске столкнулись КамАЗ и микроавтобус, пострадали девять человек

02.07.2023 13:05

В Челябинске с 27 по 31 июля пройдут спектакли-семинары театра «НитьЯ»

02.07.2023 11:17

Челябинская епархия запускает флешмоб «Семья – это счастье»

02.07.2023 11:07

В Челябинске презентовали конверт, посвящённый 100-летию исторического музея Южного Урала

02.07.2023 10:57

В Челябинске на детской площадке пострадала маленькая девочка, прокуратура проводит проверку

02.07.2023 10:56

На воскресенье в Челябинской области объявлено штормовое предупреждение

02.07.2023 10:44

Юный челябинский тхэквондист одержал победу в международном турнире в Таиланде

02.07.2023 10:38

В Челябинске произошел пожар в жилом доме на Комсомольском проспекте

01.07.2023 18:24

«Урал, я люблю тебя»: открыт прием заявок на кинофестиваль, приуроченный к 90-летию Челябинской области

01.07.2023 18:04

Песня «Эй, ухнем» прозвучит на берегах Волги и Урала

01.07.2023 17:57

Алексей Текслер предложил создать туристический автомобильный маршрут по Уралу

01.07.2023 17:51

Туристы «расписывают» пещеры Сикияз-Тамакского комплекса

01.07.2023 17:38

Челябинский зоопарк сообщил о смерти молодой медведицы Забавы

01.07.2023 16:00

Решетников: Урал уже давно не только промышленный центр страны, но и туристический

01.07.2023 14:16

Четвертого июля в Челябинске пройдет конференция «Многоквартирное строительство: новые вызовы и перспективы»

01.07.2023 14:05

Не проиграть в битве за правду и умы

01.07.2023 10:57

С первого июля запущен «Бакальский экспресс»

01.07.2023 10:25

Прогноз погоды в Челябинской области на июль 2023 года