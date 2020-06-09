Жители Челябинской области выбрасывают в мусорные баки гробы и останки животных

Региональный оператор по обращению с ТКО - ООО "Центр коммунального сервиса" - подготовил список самых неожиданных предметов, которые оказывались в мусорных баках и на контейнерных площадках Челябинской области.

Нередко сотрудники ЦКС находили в отходах небезопасные предметы, способные негативно влиять на экологию и здоровье окружающих.

Так, список возглавила настоящая боевая мина, обнаруженная в контейнере зимой этого года. Сотрудники ЦКС незамедлительно вызвали полицию и военных саперов.

На втором месте - гробы, дважды обнаруженные на контейнерных площадках весной прошлого года в Карабашском кластере. Кстати, формально эти отходы не нарушают законодательство по обращению с ТКО. Но они оказали заметное влияние на психологическое состояние жителей. Поэтому перевозчик оперативно среагировал на ситуацию и поторопился вывезти крупногабаритные отходы, чтобы избежать негативной реакции горожан.

Третье место регоператор отдал биологическим отходам - костям и останкам крупного рогатого скота, обнаруженным осенью прошлого года на Свердловском тракте в Челябинске. Следствием этой находки стала прокурорская проверка обстоятельств правонарушения и установление круга виновных лиц. Дополняют находку бараньи шкуры, также обнаруженные в контейнерах Советского района в апреле 2020 года.

На четвертом месте - особо опасные ртутьсодержащие приборы. Чаще всего это люминесцентные лампы, которые содержат порошкообразную ртуть, являющуюся токсичным веществом первого класса опасности. Каждая управляющая компания должна иметь договор на утилизацию таких отходов с лицензированными организациями. А вот ртутные термометры и тонометры нужно сдавать в Центр гражданской обороны по адресу: Механическая, 65.

"Пятое место заняла треснувшая бетонная плита размером два метра на полтора. Скорее всего, она попала на контейнерную площадку с одной из строек. Хотя строительный мусор, разумеется, не относится к коммунальным отходам, и выбрасывать его в бак, будто пакет с картофельным очистками, нельзя", - подчеркнула пресс-секретарь ООО "ЦКС" Олеся Нездоймина.

Шестое место в списке отдали огромному пню дуба (судя по годовым кольцам, его возраст превышает двести лет). Как он оказался в мусорном баке, можно только догадываться. Скорее всего, кто-то выкорчевал его со своего участка или во время субботника. При этом выбрасывать пни, спилы деревьев, ветки в мусор категорически нельзя, эти отходы не относятся к коммунальным, и для их вывоза требуется обращаться в специализированное предприятие.

Именно поэтому, кстати, накануне субботников ЦКС так настойчиво напоминает управляющим компаниям о необходимости заключения отдельных договоров на вывоз мусора, образующегося при санитарной очистке территории.

"ЦКС сотрудничает со всеми организациями, вовлечёнными в процесс обращения разных видов отходов. Только в рамках эффективного взаимодействия можно добиться улучшения экологической обстановки", - отметил заместитель генерального директора ЦКС Алексей Петров.

Регоператор просит горожан и представителей компаний Челябинской области внимательно относиться к окружающей среде, соблюдать требования законодательства РФ к утилизации разных видов отходов. От гражданской ответственности каждого жителя региона зависит экологическое здоровье Южного Урала.