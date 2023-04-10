10.04.2023
Челябинцы предпочитают трамвай троллейбусу и банковские карты наличке
10.04.2023
Жители Копейска отправили на передовую святую воду
10.04.2023
Челябинский облсуд приговор садиста-детоубийцу к 22 годам заключения
10.04.2023
В Новопокровском сельском поселении Кизильского района избрали главу
10.04.2023
В Челябинске с 29 апреля заработают садовые маршруты
10.04.2023
Новым главным тренером ХК «Металлург» стал Андрей Разин
Жители Копейска отправили на передовую святую воду
07.04.2023
«Лети, помогай нашим бойцам»: семья из Челябинска купила для участников СВО квадрокоптер
06.04.2023
«Единая Россия» продолжает помогать фронту и жителям новых регионов
04.04.2023
Джованни Алеманно: «Без прекращения разрастания НАТО мира в Европе не достичь»
04.04.2023
Денис Рыжий доставил гуманитарную помощь от Челябинской области бойцам и мирным жителям ДНР
В Челябинске ради новой дороги по Агалакова снесут более полусотни деревьев
10.04.2023
В понедельник у православных началась Страстная седмица
10.04.2023
Они спасают наши жизни: в Челябинске прошел «День защиты людей»
09.04.2023
Девятого апреля у православных - Вербное воскресенье
08.04.2023
Восьмого апреля у православных - Лазарева суббота, в храмах освящают вербу
07.04.2023