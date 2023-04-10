Жители Копейска отправили на передовую святую воду

Жители Копейска (Челябинская область) в составе гуманитарного груза отправили на Донбасс, в зону проведения специальной военной операции, святую воду.

Как рассказывает сообщество «Челябинская митрополия» в ВКонтакте, экипаж организации «Помощь Военным на СВО «Вместе» Копейск Южный Урал», сопровождающий гуманитарный груз, побывал в храме Покрова Пресвятой Богородицы.

С экипажем встретился настоятель Покровского храма в Копейске протоиерей Виктор Вавилов. После освящения машины и груза волонтеры взяли святой воды и получили благословение для воинов на передовой.

В составе груза в зону СВО также отправились зубные щетки, паста, гигиенические принадлежности, техника.