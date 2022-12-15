Жители Коркино пожаловались губернатору на проблемы с водоснабжением и высокие тарифы

Жители города Коркино пожаловались губернатору на одни из самых высоких в Челябинской области тарифы по водоснабжению и водоотведению, на ветхий водовод и длительное отключение воды.

«В Коркино самое дорогое водоснабжение! С воскресенья на сутки воды не будет! Всё ремонтируют обветшалый водовод. Нужно построить новый, пока есть время», - обратились коркинцы к губернатору на «прямую линию».

В пресс-службе Коркинского городского округа пояснили, что тарифы утверждаются министерством тарифного регулирования и энергетики Челябинской области и местные власти не могут изменить их размер.

С первого декабря 2022 года жители Коркино будут платить за холодное водоснабжение 64,34 рубля за один куб. м (было 59,16 рубля, плюс 8,8%), за водоотведение – по 52 рубля за куб. м. (49,92 рубля, плюс 4,2). Общий платеж за воду составит 116 рублей 34 копейки (был – 109,08). В соседнем Челябинске (оба муниципалитета получают воду из Шершневского водохранилища) тариф за воду в два раза меньше.

В администрации Коркинского муниципального округа также пояснили, что длительное отключение водоснабжения в предстоящее воскресенье связано с ремонтными работами. Будет заменен участок трубы диаметром 700 миллиметров длиной 75 метров главного водовода в районе п. Саргазы.

Планируется, что 18 декабря в 22 часа водоснабжение отключат в городе Коркино, п. Роза, ст. Дубровка, д. Дубровка. Воды не будет более суток (с временной подачей воды 19 декабря с 12 до 14 часов). Жителей заблаговременно предупредили в соцсетях, чтобы они запаслись водой и учли тот факт, что вода будет отсутствовать с вечера воскресенья.

Для решения многолетней проблемы с водоснабжением и изношенности сетей администрация Коркинского муниципального округа уже направила заявку в минстрой на проведение капремонта водовода от Шершневского водохранилища до города. «В декабре 2022 года администрацией Коркинского муниципального округа подготовлена и направлена заявка в министерство строительства и инфраструктуры Челябинской области для включения в федеральную программу модернизации коммунальной инфраструктуры. Планируется капитальный ремонт участка водовода Шершни-Коркино, ул. Деповская на 232 миллиона рублей», - пояснили в мэрии.

ДЛЯ СПРАВКИ

С первого декабря второй раз в текущем году были проиндексированы тарифы на коммунальные услуги - в среднем прирост платежа составил девять процентов. В Челябинске повышение тарифов по отдельным услугам - от 8,5% до 10,9%.

В Челябинске больше всего подорожала вода, но и при этом стоимость этой услуги ниже, чем в Коркино.

Жители областного центра будут платить за холодное водоснабжение 31,21 рубля за куб. м (было – 28,74 рубля, плюс 8,6%), за водоотведение – 21,95 рубля за куб. м (было - 19,80 рубля, плюс 10,9%). Общий платеж за холодную воду составит 53,16 рубля (до первого декабря был 48,54 рубля).