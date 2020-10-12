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Жители Коркино просят о помощи: В городе катастрофа с медициной и ковидом

Общество
Сегодня, 12:04
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Автор: 
Любовь Юрина

Учреждения здравоохранения Коркинского муниципального района (Челябинская область) укомплектованы медицинскими работниками лишь наполовину, к узким специалистам практически не попасть. Число случаев ОРВИ и коронавируса растет. Об этом с тревогой сообщают жители. Минздрав совместно с районными властями пытаются совместными усилиями решать проблему.

На днях Наталья Алейникова обратилась с просьбой к первому заместителю губернатора Челябинской области, курирующему соцсферу, Ирине Гехт, обратить особое внимание на Коркино.

«Там просто катастрофа с медициной и с ковидом, - утверждает Наталья, изучившая ситуацию с медициной в городе на опыте своей семьи. - Не имея связей и выходов на администрацию и главврачей, очень сложно, практически невозможно добиться госпитализации или какой-то помощи». По ее словам, жители находятся в полнейшем шоке от того, что происходит в здравоохранении района. «Врачей нет (болеют или уволились) почти совсем. Люди с другими заболеваниями тоже остаются без своевременной помощи», - заверяет Наталья.

Другие жители Коркино в разговоре с корреспондентом агентства также рассказывают о тотальном дефиците врачей в муниципалитете. По их словам, попасть к узким специалистам практически невозможно. Да и терапевтов на приеме почти не осталось. А на днях коркинский роддом был перепрофилирован в ковидный госпиталь. И рожать женщин будут теперь возить в Еманжелинск.

Ирина Гехт оперативно отреагировала на обращение жительницы. В муниципалитет была отправлена комиссия минздрава, чтобы оценить ситуацию на месте.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе министерства здравоохранения области, укомплектованность врачами в учреждениях здравоохранения Коркинского муниципального района составляет около 48 % (307 врачей), средним медицинским персоналом – 55 % (724 человека) от среднеобластного показателя.

В Коркинский район приехало на работу пять врачей по программе «Земский доктор» и один фельдшер по программе.

«Безусловно, устранение кадрового дефицита необходимо проводить вместе с руководителями районов. Многие муниципалитеты готовы предоставить дополнительные меры поддержки приезжающих к ним специалистам», - подчеркивают в министерстве.

Так, в текущем году в свои города и районы вернутся более 50 целевиков, завершивших обучение в ординатуре медуниверситета. В больницы Коркинского района в 2020 году минздравом было распределено и трудоустроено три ординатора.

Минздрав рассказал, что для повышения обеспеченности учреждений здравоохранения медработниками государственная программа «Развитие здравоохранения Челябинской области».

Предусмотрены ряд мероприятий, в том числе предоставление единовременных компенсационных выплат медицинским работникам; социальная поддержка граждан, заключивших договор о целевом обучении с миздравом; компенсация расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения; подготовка среднего медицинского персонала по дополнительным профессиональным программам.

В 2020–2021 учебных годах увеличено числа обучающихся по программам ординатуры за счет средств областного бюджета (на 30 человек).

На 225 человек больше примут на обучение в подведомственных минздраву государственных профессиональных образовательных организациях за счет бюджетных ассигнований бюджета региона.

Формируется специализированный жилищный фонда Челябинской области в целях обеспечения жильем молодых специалистов из числа врачей, в том числе прибывших на работу в сельские населенные пункты, а также врачей дефицитных специальностей. В 2020 году Челябинская область выделяет 196 миллиона рублей на приобретение жилья молодым специалистам, которые поедут работать в муниципальные учреждения здравоохранения после завершения учебы. Это свыше 115 жилых помещений.

Также, депутаты Законодательного собрания Челябинской области приняли закон «О единовременной выплате медицинским работникам», который поможет привлечет молодых специалистов в малые города и сельские населенные пункты со средним медицинским образованием. Они могут трудоустроены на должности фельдшера, заведующего фельдшерско-акушерским пунктом, фельдшера скорой помощи. Речь идет о выпускниках 2020 года. Им будут выплачивать по 500 тысяч рублей за счет средств областного бюджета.

Но все это должно сработать на будущее. А пока ощущается острый дефицит медицинских кадров на местах.

 

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Автор: 
Любовь Юрина
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