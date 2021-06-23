Жители Красноармейского района называют свои дороги массажером кишечника

Жители Красноармейского района Челябинской области жалуются на ужасное состояние дорог между деревнями, называя их стиральными досками и массажерами кишечника. На что администрация района отвечает: нет средств – нет идеального быта.

По словам жителя Игоря Бакулина, который разместил видео в группе «А.Л.Текслер, ПОМОГИ!!!» ВКонтакте, трактор периодически приезжает и грейдирует дорогу, перетаскивая щебенку из одного места в другое. Только толку от этого нет никакого. «Ездите по дороге, делайте массаж кишков себе», - возмущается житель. «Это не дорога, а доска стиральная», - отмечают Наталья Белокурская и Елена Дегтярева. Нина Михалаки сравнивает дорогу с железнодорожным полотном и шутит, что скоро по ней поезд запустят.

«Мало того, что дорог нет, связи нет. Телефон не ловит, стоишь на крыше чтобы позвонить детям или они нам в определённое время. Рыбаки едут к нам и в шоке, что ещё такое существует», - рассказывает Tanyusha Gordienko.

В ужасном состоянии находятся дороги Алабуга-Ачликул.ь, Бродокалмак-Алабуга, Алабуга – Феклино, на Дубровку от поселка Новый. «Аналогичная дорога до Муслюмова, взять всех чиновников да прокатить с ветерком по таким дорогам на их машинах люксовых», - предлагает Алексей Медведев.

В администрации Красноармейского района на все жалобы ответ один: дороги областного подчинения.

Администрация района предлагает более философски отнестись к проблеме. «Бюджет района легко сравним с кошельком семьи: нет средств, нет идеального быта», - отвечает мэрия на жалобы жителей в группе Миасское_Live [СЛУШОК].

Власти поясняют, что районный бюджет на 85% дотационный, и в рамках действующих программ проводится грейдирование внутрипоселковых дорог, их поэтапная отсыпка. Асфальтируются только главные межпоселковые дороги. «В 2021 году на цели реконструкции, капитального ремонта, содержания и оборудования только части дорог районного значения будет затрачено порядка 200 миллионов рублей. Из местного бюджета расходовать средства на содержание дорог областного значения права у муниципалитета нет», - уточняют в мэрии.

Мэрия советует все жалобы направлять в министерство дорожного хозяйства и транспорта «Дорога на Дубровку от поселка Новый - областного значения и капитальный ремонт её министерством дорожного хозяйства Челябинской области запланирован на 2023 год», - сообщают районные власти. - Маршрут Алабуга-Ачликуль областного значения. Министерство дорожного хозяйства на 2021, 2022 годы в план ремонта эти маршруты не включил. Обратитесь в интернет-приемную Министерство. Содержание дороги областного значения Бродокалмак-Алабуга по полномочиям принадлежит Министерству дорожного хозяйства. Неоднократно сообщалось о состоянии дорожного покрытия, но пока в план маршрут не включен».

В министерстве дорожного хозяйства и транспорта области пояснили агентству, что в их подчинении находится дорога Алабуга - Феклино. «Дорога щебеночная. Проводятся регламентные работы по содержанию. Сегодня выдали задание подрядчику восстановить поперечный профиль дорожного покрытия (то есть восстановить ровность)», - рассказали в миндоре.