Жители Саткинского района спускают в канализацию запрещенные предметы

Жители Саткинского района (Челябинская область) скидывают в канализацию игрушки, одежду и обувь, строительный и бытовой мусор. Из-за этого происходят постоянные засоры, рассказал глава Александр Глазков.

В течение нескольких дней в разных районах Сатки и Бакала случились засоры канализационных коллекторов со всеми вытекающими в прямом и переносном смысле последствиями – неприятным запахом, разлитием канализационных вод, что вызвало волну обращений и жалоб.

«Несколько дней специалисты коммунальных организаций работали на ликвидации аварий. Причина проста: стоки забились предметами, которые запрещено спускать в канализацию, но они там регулярно оказываются. В том числе это игрушки, одежда и обувь, строительный и бытовой мусор», - сообщил Александр Глазков.

Глава призвал жителей Саткинского района быть более ответственными. «Получается, в аварийных ситуациях виноваты те жители, которые пользуются канализацией как мусорным ведром, что в дальнейшем провоцирует аварии, неудобства для них же самих и их соседей, влечёт необходимость бросать массу ресурсов на ликвидацию аварий», - отметил мэр.