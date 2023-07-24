Три города Челябинской области получат федеральные гранты на создание комфортной среды

Три города Челябинской области - Миасс, Сатка и Троицк - стали победителями Всероссийского конкурса лучших проектов по созданию комфортной городской среды в 2023 году, сообщает пресс-служба губернатора.

Победители объявлены в рамках пленарного заседания Всероссийского форума «Развитие малых городов и исторических поселений», который прошел во Владивостоке.

«Улучшение жизни в малых городах и исторических поселениях является стратегическим приоритетом для государства, без чего невозможно достичь национальных целей развития, которые поставлены перед нами Президентом», - подчеркнул председатель правительства РФ Михаил Мишустин, выступая на форуме.

Всего на конкурс поступило 395 проектов, в том числе 14 - от Челябинской области. Все поступившие на конкурс заявки прошли отбор экспертами в области архитектуры, градостроительства, экономики, социологии охраны культурного наследия, археологии. При этом все решения принимаются при активном участии жителей.

Были определены 145 победителей VIII Всероссийского конкурса. Челябинская область оказалась в числе лидеров по количеству выигранных федеральных грантов на регион – три. Конкурсная комиссия отметила высокое качество поданных заявок. Все эти проекты будут реализованы за 2024 и 2025 годы.

«Это хороший результат системной работы. Вы знаете, мы много раз этот вопрос обсуждали. Активное взаимодействие областного правительства, министерства строительства региона и муниципалитетов дало хороший результат, собственно, это лучший результат за все время проведения таких конкурсов для Челябинской области», – дал оценку итогам работы губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

Победителями признаны проект из Миасса, Троицка и Сатки.

Миасс на реализацию начального этапа проекта благоустройства Набережной в районе Комарово получит федеральный грант в размере 105,28 миллиона рублей. «Уже в следующем году жители города увидят начало работ по преображению берега реки, а полностью оценить достоинства новой Набережной смогут в 2025 году», - рассказал глава Миасского городского округа Егор Ковальчук.

Троицку на реализацию проекта благоустройства экологического парка «Троицкая крепость» на берегу реки Уй выделен федеральный грант 98,7 миллиона рублей. «Мы продолжим благоустраивать общественные пространства и делать наш город комфортнее для проживания и интереснее для туристов», - пообещал глава Троицка Александр Виноградов.

Сатка на реализацию проекта по превращению одной из центральных улиц города – улицы Ленина» - в «Галерею скверов» получит федеральный грант 92,1 миллиона рублей. «Это наша большая общая победа, друзья, благодарю всех, кто участвовал в очень большой работе по созданию и защите проекта», - поблагодарил глава района Александр Глазков.

Кроме того, проекты Копейска, Кыштыма, Чебаркуля и Златоуста получили благодарственные письма Минстроя России.