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Жительница Магнитогорска с параличом лицевых мышц стала героиней реалити «Я стесняюсь своего тела»

Жительница Магнитогорска (Челябинская область) стала героиней реалити «Я стесняюсь своего тела» на телеканале «Ю» - 32-летнюю Олесю Шаталину, пережившую удаление опухоли мозга, прооперируют шесть хирургов.

Жизнь девушки спасли, но в результате операции задели лицевой нерв, из-за чего у Олеси - прогрессирующий паралич мышц лица (мышцы на правой стороне не работают).

На проекте жительницу Магнитогорска ждет сложнейшая десятичасовая операция по пересадке нерва. Хирурги приложат максимум усилий, чтобы вернуть Олесе прежнюю мимику и возможность улыбаться.

«Я стесняюсь своего тела» - жизнеутверждающее медицинское реалити, в котором людям помогают начать жизнь заново. В новом сезоне к команде врачей проекта, андролога Евгения Грекова и хирурга Ксении Бутовой, присоединилась эндокринолог Ольга Деревянко. Вместе с одними из лучших врачей страны они сделают все возможное, чтобы помочь каждому участнику программы. Эфир по будням, в 21 час.