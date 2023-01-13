Жителям 12 домов в Коркино пересчитали завышенную плату за отопление

Жителям 12 многоквартирных домов в Коркино (Челябинская область) пересчитали плату за отопление после вмешательства прокуратуры, сообщили в пресс-службе регионального ведомства.

Напомним, еще в ноябре 2022 года к губернатору обратилась жительница Коркино с жалобой на завышенные тарифы на тепло. «На каком основании фабрика ЮжУралКартон повышает тарифы на отопление, везде по области один тариф, а нам жителям района ДОК и пищевой техникум (Коркино) пришёл счёт с повышенным тарифом», - поинтересовалась у главы региона Алина Сабурова в группе «А.Л.Текслер, ПОМОГИ!!!».

На ДОКе за двухкомнатную квартиру без горячей воды пришел счет за тепло в двойном размере - четыре тысячи 29 рублей, рассказал Александр Алексеев. Алина уточнила, что им пришел счет четыре тысячи 800 рублей также за двухкомнатную квартиру. В ЮУК по телефону жителям сообщили, что тариф согласован с администрацией. Но мэрия не устанавливает и не регулирует тарифы, поэтому они направили обращение в министерство тарифного регулирования и энергетики области, которое утверждает тарифы.

Ситуацией заинтересовались в Государственной жилищной инспекции и в прокуратуре области.

Было установлено, что ООО «Фабрика ЮжУралКартон» предоставляет услуги теплоснабжения жильцам 12 многоквартирных домов в Коркино. «В нарушение законодательства о тарифном регулировании, с июля 2022 года по декабрь 2022 года при начислении населению платежей за тепловую энергию применены экономически обоснованные тарифы вместо льготных для физических лиц», - сообщили в прокуратуре результаты проведенной проверки.

Прокурор потребовал от директора ООО «Фабрика ЮжУралКартон» устранить выявленные нарушения закона. Требования были удовлетворены. Жильцам многоквартирных домов пересчитали плату за услугу теплоснабжения в размере более двух миллионов рублей.

Виновные должностные лица привлечены к дисциплинарной ответственности и к административной ответственности по ч. 2 ст. 14.6 КоАП РФ (нарушение порядка ценообразования).