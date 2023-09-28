Жителям Челябинска рассказали о текущем ремонте трамвайных путей

В Челябинске сразу на нескольких участках продолжается ремонт трамвайных путей.

Сегодня, 28 сентября, на Свердловском проспекте укладывают плитку и устанавливают бордюрный камень, сообщает телеграм-канал «Челябинский общественный транспорт».

На пересечении Свердловского проспекта и улицы Воровского ведется подбивка и рихтовка пути, подготовка под укладку крупноформатных плит.

На участке соединения Труда и Свердловского проспекта произведена термитная сварка рельс.

На узле «Монтажный колледж» продолжаются работы по подбивке и рихтовке пути, подготавливается основание под укладку асфальта.

На узле «Трамвайное депо №1» реализуется второй этап работ по ремонту путей - от депо в сторону Российской: выполняется укладка рельсошпальной решетки, стрелочных переводов, крестовин.

На трамвайном кольце по Чичерина ведется укладка балластного слоя на внутреннем пути кольца, засыпка щебнем, сборка рельсошпальной решетки.

На улице Цвиллинга, на участке от проспекта Ленина до Труда, ведется мощение пути плиткой, на участке от проспекта Ленина до Коммуны - затирка швов песком, на участке от Коммуны до Карла Маркса ночами укладывают рельсошпальную решетку.