28.09.2023
Качество новых и обновленных дорог Челябинска проверяет передвижная лаборатория
28.09.2023
Жителям Челябинска рассказали о текущем ремонте трамвайных путей
28.09.2023
В Челябинской области назначены прокуроры Пласта и Кунашакского района
28.09.2023
«Мое наследие. Южный Урал»: музей изобразительных искусств проводит конкурс юных дарований
28.09.2023
Челябинские конькобежцы привезли из Минска «золото» и серебро»
28.09.2023
«Уральская кузница» завершила конкурс по благоустройству предприятия
Жителям Челябинска рассказали о текущем ремонте трамвайных путей
21.09.2023
В Челябинске закроют движение трамваев по Цвиллинга от Карла Маркса до вокзала
19.09.2023
Егоров рассказал о ходе капремонта путей в Челябинске и грядущем сокращении трамвайных маршрутов
18.09.2023
В Челябинске открыли трамвайный переезд на пересечении Свердловского проспекта и Труда
18.09.2023
В Челябинске ограничат движение на пересечении Свердловского проспекта и улицы Воровского
Третью пару «Орланов» запустят из Челябинска в Екатеринбург в декабре 2023 года
28.09.2023
УКВЗ изготовит еще 11 новых трамваев для Челябинска
27.09.2023
Православные отмечают Воздвижение Честного и Животворящего Креста Господня
27.09.2023
Губернатор призвал южноуральцев выбрать дорожные приоритеты на 2024 год
26.09.2023
Челябинский собор Рождества Христова станет точкой духовного притяжения
25.09.2023