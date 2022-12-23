Жителям Челябинской области рассказали о правильном питании при ОРВИ

Яблоки, виноград, ананасы, свежую белокочанную капусту, редис и жгучие приправы следует исключить из рациона при острых респираторных вирусных инфекциях.

О продуктах, вредных при простуде, рассказала врач-гастроэнтеролог клиники Южно-Уральского государственного медицинского университета Ирина Строкова. Специалист отметила, что во время ОРВИ нужно ограничить употребление продуктов, усиливающих брожение в кишечнике. К таковым как раз относятся яблоки и виноград, а также груши.

Не рекомендует врач и ананасы. Как оказалось, эти прекрасные фрукты неблагоприятно влияют на кислотно-щелочной баланс, ухудшают работу защитной системы организма.

«У некоторых людей резкое увеличение в рационе количества витамина С вызывает нарушение работы органов пищеварения. В этом случае нужно сократить прием овощей и фруктов, богатых этим витамином», - отметила Ирина Строкова.

При кашле и боли в горле нежелательны цитрусовые, которые могут усиливать раздражение слизистых оболочек. Лучше всего употреблять дыню, киви, бананы, персики, успокаивающие воспаление.

«Помимо лука и чеснока, в сезон простуд полезен имбирь. Он содержит органические вещества класса терпенов, которые борются с риновирусами. Имбирный чай успокаивает боль и снимает воспаление в горле», - рассказала врач.

По словам Ирины Строковой, пациентам, болеющим ОРВИ, лучше всего включить в рацион ягоды (черника, голубика, ежевика, брусника, клюква, калина, черная смородина), зелень (укроп, петрушка), морковь и тыкву. Хорошей профилактикой является употребление квашеной капусты, сладкого перца, шпината, спаржи и брокколи, отмечают в пресс-службе клиники ЮУГМУ.

Отметим, рекомендации специалиста по питанию для жителей Челябинской области сейчас очень актуальны – в регионе свирепствуют простуды. Эпидпорог по ОРВИ превышен, у большинства заболевших гриппом диагностируют «свиной». Школьные классы и целые школы закрывают на карантин, отправляют учеников в связи с неблагоприятной эпидобстановкой и на дистант.