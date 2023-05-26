Жителям Меседы вручили благодарности за участие в тушении пожара в «Зигальге»

Жителям села Меседа (Катав-Ивановский район, Челябинская область) вручили благодарственные письма и небольшие презенты от «Зигальги» за участие в тушении пожара в национальном парке.

«В горячие дни начала мая село в буквальном смысле стало домом для почти 200 человек – лесных пожарных, сотрудников МЧС, добровольцев, которым нужно было передохнуть, поспать, поесть, вымыться… И, благодаря неравнодушным сельчанам, такая возможность была. Отдельное спасибо мы говорим главе Месединского сельского поселения Дмитрию Разину. Он был рядом почти круглосуточно, помогал и советом, и делом», - отмечают в «Зигальге».

В нацпарке подчеркивают, что сейчас, когда все уже позади, жители региона все вместе должны сделать выводы и извлечь уроки.

«И наша главная цель – сделать так, чтобы подобные ЧП больше никогда не происходили. Например, обустроить места стоянок сплавщиков так, чтобы костры не угрожали лесу», - сообщили в НП «Зигальга».

Напомним, пожар в особо охраняемой природной территории начался в ночь на пятое мая. «Зигальга» горела пять дней. За это время огнем было уничтожено тысяча 24 гектара леса. Предположительно, причиной пожара мог стать оставленный туристами-сплавщиками незатушенный костер.

Сейчас на месте бушевавшего в «Зигальге» пожара проклюнулась зеленая травка, а вот деревья на сгоревшей территории национального парка вырастут очень нескоро, и, скорее всего, вместо темнохвойной тайги это будет лиственный или смешанный лес.