26.05.2023
На трех улицах Челябинска кипит работа по капремонту трамвайных путей
26.05.2023
Жителям Меседы вручили благодарности за участие в тушении пожара в «Зигальге»
26.05.2023
Главу Нагайбакского района выберут их трех кандидатов
25.05.2023
Анонсы событий и мероприятий на 25 мая (18+)
25.05.2023
Руководитель фракции справедливороссов в Заксобрании прокомментировал обращение губернатора
25.05.2023
В Челябинске на выходные закроют движение троллейбусов до парка Гагарина
Жителям Меседы вручили благодарности за участие в тушении пожара в «Зигальге»
25.05.2023
На месте бушевавшего в «Зигальге» пожара проклюнулась зеленая травка
09.05.2023
Пожар в нацпарке «Зигальга» локализован, осталось справиться с двумя очагами тления
08.05.2023
К утру восьмого мая площадь активного горения в нацпарке «Зигальга» сократилась до 35 гектаров
07.05.2023
Погода способствовала уменьшению активного горения на территории нацпарка «Зигальга»
Для выпускников Челябинской области проходят «Последние звонки», звучат напутствия
25.05.2023
Муниципальные пляжи Челябинска оснастили всем необходимым для комфортного и безопасного отдыха
24.05.2023
Ряд городов Челябинской области остается в дымке
23.05.2023
Последняя декада мая в Челябинской области будет жаркой
22.05.2023
В Челябинске задержали группу неонацистов
20.05.2023