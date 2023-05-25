На месте бушевавшего в «Зигальге» пожара проклюнулась зеленая травка

На месте пожара, бушевавшего в национальном парке «Зигальга» (Катав-Ивановский район, Челябинская область) в первой декаде мая этого года, проклюнулась зеленая травка.

Как отмечают в нацпарке, природа начала затягивать раны. Увы, но деревья на сгоревшей территории вырастут еще очень нескоро – на это потребуются десятилетия.

«Причём, скорее всего, вместо темнохвойной тайги это будет лиственный или смешанный лес», - отмечают в НП «Зигальга».

В национальном парке напомнили, что пожар здесь начался в ночь на пятое мая. С распространением огня на особо охраняемой природной территории десятки людей боролись долгие пять суток. За это время пламя поглотило тысячу 24 гектара леса.

По предварительным данным, причиной пожара мог стать оставленный туристами-сплавщиками незатушенный костёр - берег реки Юрюзань, где началось возгорание, группы туристов традиционно используют для стоянок.