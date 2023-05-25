25.05.2023
К жителям северо-запада Челябинска вернулась отключенная в результате аварии вода
25.05.2023
Безопасность 60 000 жителей Челябинской области обеспечивает умная платформа «Ростелекома»
24.05.2023
Анонсы событий и мероприятий на 25 мая (18+)
24.05.2023
Установлены выплаты семьям погибших в зоне СВО сотрудников МЧС и раненым
24.05.2023
В Челябинской области отмечен рост заболеваемости ОРВИ и гриппом
24.05.2023
Челябинские школьники будут питаться в летних лагерях бесплатно
На месте бушевавшего в «Зигальге» пожара проклюнулась зеленая травка
Деревья на сгоревшей территории национального парка вырастут очень нескоро
09.05.2023
Пожар в нацпарке «Зигальга» локализован, осталось справиться с двумя очагами тления
08.05.2023
К утру восьмого мая площадь активного горения в нацпарке «Зигальга» сократилась до 35 гектаров
07.05.2023
Погода способствовала уменьшению активного горения на территории нацпарка «Зигальга»
05.05.2023
Горит национальный парк «Зигальга»
Муниципальные пляжи Челябинска оснастили всем необходимым для комфортного и безопасного отдыха
24.05.2023
Ряд городов Челябинской области остается в дымке
23.05.2023
Последняя декада мая в Челябинской области будет жаркой
22.05.2023
В Челябинске задержали группу неонацистов
20.05.2023
Росприроднадзор организует внеплановую проверку площадки АО «Южуралзолото ГК»
19.05.2023