Жителям Миньяра объяснили, почему закрывают больницу и где теперь получать медпомощь

Жителям Миньяра (Ашинский район, Челябинская область) объяснили, почему возникла необходимость закрытия единственного в городе круглосуточного терапевтического стационара и где горожане смогут теперь получать медпомощь.

Напомним, жители направили обращение к губернатору с просьбой разобраться с закрытием единственной в городе больницы. В город была отправлена комиссия миндрава области. На месте также разбирались в ситуации первый вице-губернатор Ирина Гехт и замглавы региона, курирующий эту территорию, Станислав Мошаров.

Ирина Гехт и Станислав Мошаров осмотрели здание аварийной больницы. Оно закрыто по предписанию пожарного надзора и из-за несоответствия санитарно-эпидемиологическим нормам. «Поговорили с жителями, они согласились с тем, что эксплуатировать стационар в нынешнем здании невозможно и в силу пожарных предписаний, и по санитарно-эпидемиологическому состоянию», - рассказала Ирина Гехт.

Чиновники заверили местных жителей, что закрытие круглосуточного стационара не ухудшит качество медицинского обслуживания. Сейчас жители могут получить медпомощь в дневном стационаре поликлиники Миньяра или в других круглосуточных стационарах Ашинского района.

И в дальнейшем им будет предоставляться вся необходимая стационарная медпомощь в полном объеме. «Договорились, что сейчас организуем транспорт для подвоза людей в больницы Аши, Сима и в центр Миньяра», - уточнила первый вице-губернатор.

Кроме того, планируется наладить взаимодействие местных медиков со специалистами Челябинской областной клинической больницы. В частности, будут организованы выезды узких специалистов в Миньяр. «Подключатся медики Челябинской областной клинической больницы. Узкие специалисты будут выезжать и проводить диспансеризацию, в случае необходимости госпитализировать в клиники Челябинска», - пояснила Ирина Гехт.

Кроме того, один из заместителей главного врача будет сопровождать жителей Миньяра в части получения необходимых талонов, организовывать госпитализацию и необходимые осмотры.

Ирина Гехт и Станислав Мошаров вместе со специалистами осмотрели площадку под строительство новой поликлиники с круглосуточным дневным стационаром. Строительство начнется в 2024 году и по планам должно занять полтора года.