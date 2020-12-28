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Журналистов в Челябинской области включат в список первоочередников на вакцинацию от ковида

Сотрудники средств массовой информации (СМИ) в Челябинской области смогут вакцинироваться от коронавирусной инфекции Covid-19 в первоочередном порядке.

Об этом сообщила первый заместитель губернатора Ирина Гехт на брифинге 28 декабря

На сегодня в области в первую очередь прививают жителей из групп риска. Это медицинские и социальные работники, волонтеры, сотрудники полиции, школьные учителя, преподаватели вузов и ссузов, которые, постоянно контактируя с людьми, находятся в самой большой опасности заражения.

«Сегодня утром обсуждали с Алексеем Леонидовичем (Текслером, губернатором – прим. ред.). Я думаю, что этот список будет расширен. Мы готовы привить в каком-то количестве тех, кто желает (из СМИ – прим.), - рассказала Ирина Гехт. - Пока поступила только заявка от Ура.ру в отношении двух журналистов».

Первый вице-губернатор уточнила, что журналистов в Челябинской области начнут прививать от ковида в январе 2021 года.

Кроме того, в начале января областные власти готовы будут представить план по дальнейшему расширению списка тех, кто будет в первую очередь привит от коронавируса. В этот список войдут и жители старшего возраста, у которых сахарный диабет и заболевания сердечно-сосудистой системы.

Напомним, в регион уже поступило четыре крупных партии вакцины «Гам-Ковид-Вак» в общей сложности шесть тысяч 400 доз.