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В Челябинскую область поступила четвертая крупная партия вакцины от ковида

В Челябинскую область поступила четвертая крупная партия вакцины от коронавирусной инфекции «Гам-Ковид-Вак».

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе губернатора, на Областной аптечный склад доставлены 2700 доз вакцины. Всего в Челябинскую область уже поступило шесть тысяч 400 доз вакцины «Гам-Ковид-Вак».

Вакцина из четвертой партии будет распределена по медицинским учреждениям более 30 муниципальных образований Южного Урала. Их список определит региональное министерство здравоохранения.

В первую очередь прививки от коронавируса получают медицинские и социальные работники, волонтеры, сотрудники полиции, школьные учителя, преподаватели вузов и ссузов, которые, постоянно контактируя с людьми, находятся сегодня в самой большой опасности заражения.

Напомним, первая пробная партия вакцины от коронавируса «Гам-КОВИД-Вак» (торговая марка «Спутник V») - 42 дозы - поступила в Челябинскую область в сентябре 2020 года. Она разработана совместно российским национальным научно-исследовательским институтом эпидемиологии и микробиологии имени почетного академика Николая Гамалеи и научно-исследовательским институтом микробиологии министерства обороны РФ.

Первая крупная партия вакцины от коронавируса - 1000 единиц - была доставлена в начале декабря. Вторая партия – 1700 доз – прибыла в область в середине декабря, третья – 700 доз – на прошлой неделе.