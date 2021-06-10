Журналисты в погонах отмечают профессиональный праздник

Сегодня, десятого июня, исполняется 38 лет со дня образования подразделений, в задачи которых входит реализация информационной политики министерства внутренних дел Российской Федерации.

Отсчет истории ведомственных пресс-служб ведется с десятого июня 1983 года, когда приказом МВД СССР в структуре центрального аппарата министерства было создано пресс-бюро, отвечавшее за пропаганду деятельности органов внутренних дел, взаимодействие со средствами массовой информации и творческими организациями.

«За прошедшие годы службой пройден большой путь. Благодаря ее сотрудникам граждане ежедневно узнают о трудовых буднях защитников правопорядка, их самоотверженной, нередко сопряженной с риском для жизни работе. В современных условиях, когда активно внедряются в практику новые PR-методики, непрерывно возрастает скорость распространения новостей, деятельность министерства внутренних дел невозможна без оперативного реагирования на возникающие информационные поводы», - сообщили в пресс-службе МВД России.

Журналисты в погонах с видеокамерами в руках постоянно участвуют в операциях по задержанию вооруженных преступников, готовят материалы с мест самых громких происшествий, стараясь объективно и достоверно информировать общественность о резонансных событиях. Это требует от них постоянного совершенствования профессиональных навыков.

Свидетельством успешного выполнения стоящих задач является признанное лидерство МВД России в независимых рейтингах медиаактивности среди правоохранительных структур. Но подразделения информации и общественных связей не останавливаются на достигнутом и постоянно находятся в творческом поиске. Они активно расширяют свое присутствие в сети Интернет, разрабатывают и реализуют имиджевые акции и проекты, внедряют новые формы взаимодействия с медиасообществом.

Вот три ключевых принципа, которым должны соответствовать журналисты в погонах. Есть и четвертый - креативность, готовность созидать принципиально новое. Никакое другое силовое ведомство не проводит столько патриотических, социально-направленных акций, PR-проектов, сколько министерство внутренних дел. Ни одно не сравнится с количеством материалов, опубликованных в СМИ или распространенных Интернетом. Это то самое количество, которое отражает качественно новые взаимоотношения с гражданским обществом, всеми его институтами.

Деятельность МВД изменила эпоха информационных технологий, динамичное развитие медиапространства, скорость распространения новостных сообщений. Изменила сама необходимость отстаивания интересов министерства внутренних дел в публичном пространстве - быстро, оперативно, качественно.