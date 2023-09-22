Жюри «Открытой Уралки» в Челябинске присудило первое место сразу трем командам

В Челябинске накануне, 21 сентября, состоялась полуфинальная игра лиги КВН «Открытая Уралка», в которой приняли участие десять команд региона. Шесть лучших команд по итогам игры попали в финал.

Финал обещает быть невероятно интригующим, ведь даже вчера первое место поделили между собой сразу три команды КВН: школьники из поселка Мирный «Дважды два пять», ребята из Златоуста «ОПГ» и студенты Челябинского юридического колледжа. Второе место заняла команда с необычным, сбивающим с ног юмором - «На луне так себе». Как и в прошлом сезоне, в финал также прошла команда представителей всероссийского общества слепых «Сова». А вместе с ними с третьего места в финал прошла еще одна школьная команда из гимназии №48 - «Звезды сошлись».

Финал «Открытой Уралки», по уже устоявшейся традиции, состоится в День КВН, восьмого ноября, и станет настоящим праздником для всех любителей выступлений веселых и находчивых.

Важно, что школьные команды покоряют не только челябинские лиги, но и международный фестиваль детских команд КВН в Анапе, где 21 сентября состоялся гала-концерт фестиваля, на котором был оглашен список участников нового сезона телепроекта «КВН.Дети».

Юные юмористы из «Нескучного дома» Карабаша не только взяли номинацию «Лучшая шутка» концерт, но и вновь приглашены для участия в телепроекте.