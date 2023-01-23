Златоуст передал в военный санаторий под Чебаркулем средства для реабилитации раненых

Златоуст (Челябинская область) передал средства технической реабилитации в военный санаторий под Чебаркулем, где проходят реабилитацию раненые в зоне СВО.

Об этом сообщил глава Златоуста Максим Пекарский.

«Продолжаем помогать нашим воинам, которые проходят реабилитацию в военном санатории под Чебаркулем. Златоуст, как и прежде, не остаётся в стороне и оказывает адресную поддержку там, где она нужна. На этот раз приехали с ещё одной партией оборудования и новыми средствами технической реабилитации. Очень помог Златоустовский абразивный завод, а также коммунальные предприятия «Водоканал» и «Теплоэнергетик», средства собирали в том числе и сотрудники городской администрации», - написал глава Златоуста Максим Пекарский.

Он также отметил, что в ноябре от Златоуста привезли в санаторий медицинские приборы, с помощью которых российские герои восстанавливаются после ранений и контузий. Врачи говорят, что результаты радуют.

«Еще раз хочу сказать слова признательности и уважения нашему земляку Герою России Сергею Зяблову. Именно Сергей Владимирович является главной движущей силой этой необходимой работы», - добавил глава Златоуста.