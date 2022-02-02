Зона «Челябинск»: свисающие провода и перекресток из пандусов

Новая челябинская набережная, что в 2021-м году украсила ранее заброшенное пространство за филармонией, по мнению многих горожан, чудо как хороша. Вот и «Стеклянный лес» на прибрежное пространство наконец вернулся (в декабре ушедшего года арт-объект отправляли на реконструкцию).

Увы, но вход на прогулочную зону, что возвели на берегу Миасса, не всех отдыхающих радует - и отнюдь не всем, что его «украшает». А «красуются» здесь, например, брутальный дорожный знак «Зона», который выглядит особенно колоритно в моменты, когда вокруг гордо и весьма монументально (хоть и беспорядочно) возвышаются снежные кучи.

Получается, этакая зона «Челябинск» - суровая и беспощадная, особенно если добавить к знаку и снежным кучам свисающие со столбов провода разной длины и толщины. Это и выглядит, мягко говоря, неряшливо и неэстетично, а также может оказаться и небезопасным для жизни и здоровья отдыхающих (особенно для детей, которые известны своим любопытством и бесшабашностью).

Зона с проводами. Чиновникам нравится Поделиться

Вишенка на торте – бесплатный общественный туалет на набережной, который до недавнего времени был недоступен для посетителей с ограниченными возможностями здоровья. После получения жалобы в комитете дорожного хозяйства Челябинска подсуетились и пандус к сооружению все-таки приделали, однако радоваться было рано – новая конструкция перекрыла уже существующую «соседку» в расположенном рядом с туалетом павильоне.

Чем думали чиновники, остается гадать «Изнанка Челябинска» Поделиться

Как пошутило на эту тему сообщество «Изнанка Челябинска» в ВКонтакте, «среда в Челябинске настолько доступная, что уже пора строить развязки из пандусов - их столько, что они начинают мешать друг другу».

«Это грустная шутка, за которой отсутствие реальной работы по созданию действительно безбарьерной среды. По-прежнему почему-то строят павильоны с обязательной ступенькой на входе, делая очередной огромный пандус вместо того, чтобы сделать вход в строение на уровне земли. В связке с тотальным отсутствием планирования хоть на один шаг вперед и некачественным проектированием получаем вот такие казусы. По имеющейся информации, так вышло потому, что туалет перенесли из первоначального запроектированного места на другое, но о доступе для людей с ограниченными возможностями подумали, конечно же, в последнюю очередь, увы», - посетовала «Изнанка Челябинска».