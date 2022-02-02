02.02.2022
В Челябинске маршрутчик сбил восьмилетнюю девочку
02.02.2022
Анонсы событий и мероприятий на 3 февраля
02.02.2022
В воинских частях Челябинского гарнизона началась профилактика «дедовщины»
02.02.2022
Делай вместе: челябинский общественник возьмется за дворовые пространства озерского поселка
02.02.2022
El País: в обмен на нерасширение НАТО альянс требует вывода российских миротворцев из Крыма и не только
02.02.2022
В Челябинске открыта «горячая линия» по вопросам надомного обслуживания горожан пожилого возраста
Зона «Челябинск»: свисающие провода и перекресток из пандусов
28.01.2022
Прокуратура нашла виновных в деле о синих «китах», «уплывших» с набережной Челябинска
17.01.2022
Главный архитектор Челябинска получил выговор за «китов»
29.12.2021
По требованию Натальи Котовой «киты» покинут челябинскую набережную
28.12.2021
«Китами» на набережной Миасса заинтересовалась прокуратура
Челябинскстат рассказал, сколько человек постоянно проживает на Южном Урале
02.02.2022
Скоков уволил командира второго батальона полка ДПС ГИБДД Челябинска, подчиненные которого попались на взятках
02.02.2022
ММК: 90 огненных лет
01.02.2022
Текслер: Нам нужны тысячи человек, чтобы полностью закрыть потребность в здравоохранении
31.01.2022
Куляшов не сделал, а Ксензов сделает: челябинцы надеются, что новый зам Котовой вернет на Советскую и Пушкина двустороннее движение
28.01.2022