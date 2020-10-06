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Звезда шоу «Танцы» поставит номер для челябинских глухих и слабослышащих детей

Общество
Сегодня, 15:10
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Автор: 
Ксения Старикова

Хореограф из Москвы Александр Могилев приедет в Челябинск, чтобы поставить номер для инклюзивного коллектива «SODA», где танцуют ребята с нарушением слуха. Номер готовят к отчётному концерту проекта «Танцуют все!», который пройдет второго ноября.

Коллектив «SODA» и до приезда Александра ставил танцевальные номера различных направлений от эстрады и современная хореографии до номеров, где в основном фигурирует импровизация.

«Я замечала, что ребята с нарушением слуха гораздо более эмоциональные, поэтому мы опираемся на наше внутреннее ощущение переживаемой эмоции, стараемся развить ее через телесное чувство. Что касается ритма, тут ребята с нарушением слуха подстраиваются под хорошо слышащих ребят (у нас же все-таки инклюзивный коллектив). Так ритмически под музыку мы и раскрываем идею, тесно взаимодействуя друг с другом», – рассказывает руководитель танцевального коллектива «SODA» Светлана Янина.

 Коллектив «SODA» существует благодаря инклюзивному клубу «Наше место». Александр Могилев уже не в первый раз сотрудничает с клубом. В прошлом году он поставил номер и станцевал с девушкой, которая передвигается на коляске. Однако на этот раз ему также предстоит довольно сложная задача:

«Работа с артистами, которые не слышат музыку, – вызов. Я жажду посмотреть, как они реализуют нашу творческую идею», – рассказал Александр.

Данным проектом воодушевился не только Александр, известный актёр Иван Охлобыстин озвучил стихи, написанные активисткой клуба «Наше место» Мариной Бузиной (у девушки ДЦП). Сспециально на эти стихи была написана музыка, под которую и будет ставить танец Александр.

Проект «Танцуют все!»  получил президентский грант и реализуется  при поддержке субсидии Министерства социальных отношений Челябинской области.

 

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Автор: 
Ксения Старикова
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