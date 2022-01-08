Девятого января в Челябинской области вновь подморозит

В воскресенье, девятого января, в Челябинской области ожидается облачная погода с прояснением, местами небольшой снег. В Челябинске – без существенных осадков.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в Челябинском Гидрометцентре, предстоящей ночью в Челябинске – минус 15-17 градусов, по области – минус 14-19 градусов, при прояснении - до минус 23 градусов.

В дневные часы синоптики обещают в Челябинске минус 12-14 градусов, по области – минус 12-17 градусов.

Ветер Западный, северо-западный ночью 8-13, порывы до 22, днем 6-11, порывы до 14 метров в секунду.

Атмосферное давление ниже нормы – 731 миллиметр ртутного столба, в течение суток оно повысится до 754 миллиметров ртутного столба. Геомагнитное поле спокойное.

Восход солнца - в 9 часов 16 минут, заход - в 16 часов 45 минут. Долгота светового дня - 7 часов 29 минут. Луна растущая.

По народному календарю девятого января - Степанов день.

В народе говорили: «Пришел Степан - на нем красный жупан». Это означало, что стоило ждать морозов. А вот если на Степанов день шёл снег - это предвещало ненастье и мокрую погоду.

Именины в этот день: Антонина, Степан, Тихон, Федор.