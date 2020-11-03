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В Челябинской области 4 ноября будет теплым и без осадков

Погода
Сегодня, 15:36
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Автор: 
Любовь Юрина

В среду, 4 ноября, в Челябинской области ожидается достаточно теплая для этого месяца года погода, преимущественно без осадков, ночью и утром местами туманы.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в челябинском Гидрометцентре, предстоящей ночью в Челябинске – минус 2-4 градуса, по области – до минус пяти градусов.

В дневные часы в Челябинске синоптики обещают плюс 8-10 градусов, по области – плюс 6-11 градусов.

Ветер западный, юго-западный 3-8 метров в секунду, метров в секунду местами порывы до 12 метров в секунду.

Атмосферное давление выше нормы – 755 миллиметров ртутного столба, в течение дня оно понизится до 749 миллиметров ртутного столба, но по-прежнему будет превышать нормативные значения. Геомагнитное поле очень спокойное.

Восход солнца - в 8 часов, заход - в 17 часов 14 минут. Долгота светового дня - 9 часов 13 минут. Луна убывающая.

По народному календарю – Казанская.

На Руси праздник Казанской иконы Божией Матери всегда был важной датой. Он считался своего рода рубежом между осенью и настоящей зимой. С этого дня ждали наступления морозов. О том, каковы они будут, судили по приметам. Если осенью снимали хороший урожай, то готовились к суровой зиме. Если же на Казанскую пойдет дождь, то ожидали скорого наступления зимы. «С Казанской мороз не велик, да стоять не велит», — говорили наши предки. В это же время можно было обновить санный путь: «Выезжай в Казанскую на колесах, а полозья в телегу клади».

Именины в этот день: Александр, Анна, Василий, Владимир, Герман, Григорий, Денис, Елизавета, Иван, Ираклий, Константин, Максим, Николай, Серафим, Федор.

 

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Автор: 
Любовь Юрина
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