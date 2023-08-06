В Челябинской области седьмого августа – дожди, грозы, местами туманы

В понедельник, седьмого августа, в Челябинской области ожидается теплая погода, в большинстве районов пройдут кратковременные дожди, грозы, ночью и утром возможны туманы. При грозе прогнозируют шквалистое усиление ветра.

В юго-западных районах - высокая и чрезвычайная пожарная опасность (IV - V класс горимости леса по региональной шкале).

В Челябинске и Коркино сохраняются метеоусловия, способствующие накоплению загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в челябинском Гидрометцентре, в ночь на понедельник в Челябинске – плюс 16-18 градусов, по области – плюс 13-18 градусов.

В дневные часы в Челябинске синоптики обещают плюс 25-27 градусов, по области – плюс 23-28 градусов.

Ветер северной четверти 4-9 метров в секунду, при грозе порывы до 14 метров в секунду.

Атмосферное давление ниже нормы – 738 миллиметров ртутного столба, в течение суток оно понизится до 736 миллиметров ртутного столба. Геомагнитное поле возможно неустойчивое.

Восход солнца в пять часов 12 минут, заход - в 20 часов 46 минут. Долгота светового дня - 15 часов 34 минуты. Луна убывающая.

По народному календарю седьмого августа - Анна Летняя.

Анна, хотя и носила прозвище Летней, считалась зимоуказательницей. По приметам этого дня судили о том, какой будет зима. О грядущих морозах говорили холодные утренники на Анну. Также подмечали: «Какова погода до обеда, такова зима до декабря. Какова погода после обеда, такова зима после декабря». В то же время светлый и теплый день предвещал холодную зиму, а дождливый – снежную и теплую. Наблюдали и за муравьями: если они начинают резко увеличивать муравейники, следовало ждать холодной зимы.

Именины в этот день: Александр, Анна, Ираида, Макар, Николай.