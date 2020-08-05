В четверг в Челябинской области обещают жару и грозы
В четверг, шестого августа, жителям Челябинской области снова обещают высокие температуры.
Днем столбик термометра поднимется до +29,+34 градусов, в горах - до +25,+30 градусов. Ночь со среды на четверг на Южном Урале, по прогнозам синоптиков, будет теплой: +15,+20 градусов (в низинах - местами до +12 градусов).
По данным челябинского Гидрометцентра, ночью шестого августа ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков.
В дневное время облачность тоже будет переменной, местами пройдут кратковременные дожди. Прогнозируют днем четверга и грозы, не исключают синоптики и вероятность града.
Ветер будет дуть северо-восточный и восточный. В ночное время - со скоростью четыре-девять метров в секунду (местами - до 13-ти). Днем порывы ветра усилятся до 7-12 метров в секунду, местами будут достигать 18-ти.
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