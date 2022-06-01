В четверг в Челябинской области тепло и солнечно

В четверг, второго июня, в Челябинской области ожидается теплая и ветреная погода, преимущественно без осадков.

В южных районах сохраняется высокая пожарная опасность (IV класс горимости леса по региональной шкале).

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в челябинском Гидрометцентре, в ночь на четверг в Челябинске – плюс 8-10 градусов, по области – плюс 6-11 градусов, в низинах – до плюс двух градусов.

В дневные часы в Челябинске синоптики обещают плюс 23-25 градусов, по области – плюс 21-26 градусов.

Ветер северо-западный 3-8 метров в секунду, днем местами порывы до 13 метров в секунду.

Атмосферное давление выше нормы – 744 миллиметра ртутного столба, в течение дня оно существенно не изменится. Геомагнитное поле спокойное.

Солнце взошло в 4 часа 18 минут, заход - в 21 час 26 минут. Долгота светового дня - 17 часов 8 минут. Луна растущая.

По народному календарю второго июня - Тимофей Грядочник. На Руси этого святого прозвали Грядочником, поскольку его праздник приходился на время активных работ в огороде. В частности, в северных областях на Тимофея начинали сажать огурцы. «Пришел Тимофей - сей огурцы скорей», - говорили в народе. Интересно, что эту работу старались обычно выполнить скрытно - особенно это касалось первой грядки. Первый выросший огурец позже тоже полагалось как можно быстрее сорвать и закопать в потаенном месте. Считалось, что если кто-то посторонний увидит первый огурчик - то вскоре пожухнут все плети.

В более теплых районах огурцы ко дню Тимофея Грядочника уже взошли. В это время смотрели: не желтеют ли плети. Если такое происходило, говорили, что это результат сглаза недобрых соседей. С огурцами связаны и другие приметы этого дня. Большой урожай этого овоща предвещало обилие шишек на елях. Большое внимание крестьяне уделяли вкусу огурцов. Горечи старались избежать разными способами: оберегали огурцы от лучей солнца, не допускали чрезмерно сильного полива, удобряли особыми способами (в частности, для этого растения не годится конский навоз).

Именины в этот день: Александр, Алексей, Владимир, Иван, Никита, Тимофей.