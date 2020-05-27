В четверг в Челябинской области жара, грозы и возможен град

В четверг, 28 мая, в Челябинской области ожидается жаркая погода, местами пройдут кратковременные дожди, грозы, возможен град.

В большинстве районов ожидается высокая пожарная опасность (IV класс горимости по региональной шкале).

При такой погоде появляется дефицит кислорода в воздухе, что может негативно отразиться на людях, страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями и нарушением обмена веществ.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в челябинском Гидрометцентре, предстоящей ночью в Челябинске – плюс 12-14 градусов, по области – плюс 12-17 градусов, в низинах – плюс 712 градусов.

В дневные часы в Челябинске синоптики обещают плюс 28-30 градусов, по области – плюс 25-30 градусов, в южных районах воздух прогреется до плюс 34 градусов.

Ветер юго-восточный с переходом на западный 5-10 метров в секунду, местами порывы ночью до 14 метров в секунду, днем до 18 метров в секунду.

Атмосферное давление выше нормы – 752 миллиметра ртутного столба, в течение дня оно понизится до 749 миллиметров ртутного столба. Геомагнитное поле очень спокойное.

Солнце взошло в 4 часа 29 минут, заход - в 21 час 16 минут. Долгота светового дня - 16 часов 48 минут. Луна растущая.

По народному календарю 28 мая - Пахом Теплый, Пахом-Бокогрей. В народе Пахома прозвали Теплым, или Бокогреем, потому что с его праздника устанавливалось настоящее тепло. Говорили, пришел Пахом - запахло теплом и черемуховые утренники сменяются рябиновым теплом.

Примечали, на Пахома тепло - все лето теплое». Если на Пахома восход солнца был багряным - ждали грозного, пожарного лета. В этот день нужно было сеять оставшуюся пшеницу. Никакие другие растения сажать на Пахома не рекомендовалось - особенно в полдень; считалось, что любые посевы и посадки, кроме пшеницы, пропадут.

Именины в этот день: Дмитрий, Макар, Пахом.