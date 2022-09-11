В понедельник в Челябинской области - дожди и ночные заморозки

В понедельник, 12 сентября, в Челябинской области ожидается сырая и прохладная погода, в большинстве районов пройдут небольшие осадки, преимущественно в виде дождя, в горных районах до умеренных, ночью и утром местами туманы, в ряде районов вероятны заморозки в воздухе и на поверхности почвы.

В отдельных районах сохраняется высокая и чрезвычайная пожарная опасность (IV и V класс горимости леса по региональной шкале).

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в Челябинском Гидрометцентре, в ночь на понедельник в Челябинске – плюс 3-5 градусов, по области – от ноля до плюс пяти градусов, местами заморозки до минус трех градусов.

В дневные часы синоптики обещают в Челябинске 11-13 градусов, по области – плюс 8-13 градусов.

Ветер северо-западный, западный 2-7 метров в секунду, местами порывы до 10 метров в секунду.

Атмосферное давление в пределах нормы – 742 миллиметра ртутного столба, в течение суток оно повысится до 746 миллиметров ртутного столба. Геомагнитное поле спокойное.

Солнце взошло в 6 часов 19 минут, зайдет в 19 часов 20 минут. Долгота светового дня – 13 часов одна минута. Полнолуние.

По народному календарю 12 сентября - Александр Сытник.

Сытником день Александра на Руси прозвали за то, что в его день было принято накрывать богатые столы, собирать гостей, устраивать пиры. Обыкновенно готовили сытную кашу - ячменную на молоке. И, конечно, подавали на стол свежий хлеб из зерна нового урожая. Неслучайно в народе говорили: «Сытно с хлебом жить».

Именины в этот день: Александр, Алексей, Ангелина, Аполлинарий, Арсений, Василий, Гавриил, Григорий, Даниил, Евгения, Елизавета, Ефрем, Иван, Игнатий, Корнилий, Леонид, Макар, Максим, Николай, Павел, Петр, Савва, Семен, Степан, Федор.