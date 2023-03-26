В понедельник в Челябинской области тепло и без осадков

В понедельник, 27 марта, в Челябинской области ожидается теплая погода, преимущественно без осадков. Атмосферное давление ниже нормы.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в челябинском Гидрометцентре, в ночь на понедельник в Челябинске – плюс 1-3 градуса, по области – до плюс пяти градусов.

В дневные часы в Челябинске воздух прогреется до плюс 15-17 градусов. По области – плюс 13-38 градусов, в низинах прохладнее – плюс 7-12 градусов.

Ветер юго-западный, южный 4-9 метров в секунду, отдельные порывы до 14 метров в секунду.

Атмосферное давление ниже нормы – 736 миллиметров ртутного столба, в течение суток оно повысится до 738 миллиметров ртутного столба. Геомагнитное поле неустойчивое.

Восход солнца в 6 часов 40 минут, заход - в 19 часов 20 минут. Долгота светового дня - 12 часов 40 минут. Луна растущая.

По народному календарю 27 марта – Венедиктов день, Скотник.

Об этом дне говорили: «На Скотника не ленись — скотинке поклонись». Наблюдали и за приметами. Мороз на Венедикта предвещал такую же погоду на неделю вперед. А вот гром в этот день сулил урожайное и плодородное лето.

Именины в этот день: Венедикт, Михаил, Ростислав.