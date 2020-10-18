В понедельник в Челябинской области тепло, ветрено и местами дожди

В понедельник, 19 октября, в Челябинской области ожидается теплая и ветреная погода, местами пройдут небольшие дожди, в Челябинске – преимущественно без осадков.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в челябинском Гидрометцентре, в ночь на понедельник в Челябинске – до плюс двух градусов, по области – от плюс двух до минус трех градусов, в низинах – до минус шести градусов.

В дневные часы в Челябинске синоптики обещают плюс 14-16 градусов, по области – плюс 14-19 градусов, в горах прохладнее – до плюс 11 градусов.

Ветер южный, юго-западный 6-11 метров в секунду, местами порывы до 14 метров в секунду.

Атмосферное давление выше нормы – 749 миллиметров ртутного столба, в течение дня оно понизится до 738 миллиметров ртутного столба. Геомагнитная обстановка спокойная.

Восход солнца - в 7 часов 30 минут, заход - в 17 часов 48 минут. Долгота светового дня - 10 часов 17 минут. Луна растущая.

По народному календарю – Фомин день.

К Фомину дню подводили итоги года — определяли величину запасов, рассчитывали, как расходовать их в течение зимы. Если амбары и погреба были полны, говорили: «Рад Фома, что велика крома». В этом случае шли в церковь и ставили свечку в благодарность запасливому святому.

На Фому наблюдали приметы погоды. Если день выдавался безветренным - это предвещало скорейшее похолодание. Говорили также, что в этот день по небу плывут последние кучевые облака.

Именины в этот день: Архип, Иван, Макар, Никанор, Фома.