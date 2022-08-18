В пятницу в Челябинской области без осадков и местами ночью заморозки

В пятницу, 19 августа, в Челябинской области ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, отдельных районах возможны заморозки в воздухе и на поверхности почвы.

В большинстве районов прогнозируется высокая пожарная опасность (IV класс горимости по региональной шкале).

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в Челябинском центре гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в ночь на пятницу в Челябинске – плюс 5-7 градусов, по области – плюс 3-8 градусов, в отдельных районах – заморозки до минус двух градусов.

В дневные часы в областном центре воздух прогреется лишь до плюс 19-21 градуса, по области – плюс 18-23 градуса.

Ветер северной четверти 4-9 метров в секунду, местами порывы до 12 метров в секунду.

Атмосферное давление выше нормы - 748 миллиметров ртутного столба, в течение ночи оно повысится до 752 миллиметров ртутного столба, днем понизится до 749 миллиметров ртутного столба. Геомагнитное поле возможно слабо возмущенное.

Солнце взошло в 5 часов 37 минут, зайдет - в 20 часов 19 минут. Долгота светового дня - 14 часов 43 минуты. Луна убывающая.

По народному календарю 19 августа – Яблочный Спас.

В этот день устраивались торги, на которых выставляли целые телеги с яблоками. Кроме того, люди, имевшие сады, считали своим долгом в этот день угостить плодами больных, нищих и сирых. Тех, кто нарушал этот обычай, считали людьми непорядочными.

В народе говорили, что после Преображения Господня (в народе этот православный праздник называли Яблочный Спас) и погода преображается: ночи становятся по-осеннему холодными. «Пришел Спас - бери рукавицы про запас»; «Второй Спас шубу припас», - подмечали наши предки. Приближение осени чувствовали и журавли, начиная собираться в теплые края. По тому, какая погода в этот день, судили о будущем январе.