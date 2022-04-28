В пятницу в Челябинской области похолодает

В пятницу, 29 апреля, в Челябинской области ожидается облачная погода с прояснением, на юге региона пройдут кратковременные дожди, грозы. В Челябинске – без существенных осадков. В горах и низинах на поверхности почвы вероятны заморозки.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в челябинском Гидрометцентре, в ночь на пятницу в Челябинске – плюс 4-6 градусов, по области – плюс 1-6 градусов, на юге – до плюс 11 градусов.

В дневные часы в Челябинске синоптики обещают плюс 11-13 градусов, по области – плюс 11-16 градусов, в горах прохладнее – плюс 6-11 градусов, в южных районах воздух прогреется до плюс 21 градуса.

Ветер юго-западный с переходом на северный 6-11 метров в секунду, при грозах порывы до 16 метров в секунду.

Атмосферное давление ниже нормы – 738 миллиметров ртутного столба, в течение дня оно повысится до 744 миллиметров ртутного столба. Геомагнитное поле спокойное.

Солнце взойдет в 5 часов 19 минут, заход - в 20 часов 25 минут. Долгота светового дня - 15 часов 6 минут. Луна стареющая.

По народному календарю 29 апреля - Арина - «урви берега».

К Ирининому (Арининому) дню реки начинают входить в свои нормальные русла, оставляя размытые берега и овражки. В народе говорили: «Арина — урви берега!», — тем самым напоминая об опасности обрушения берегов, подмытых половодьем.

На Арину также полагалось белить стволы садовых деревьев.

Именины в этот день: Василиса, Галина, Ирина, Леонид, Михаил, Ника, Павел, Тимофей.