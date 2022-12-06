В среду в Челябинской области – морозная погода на фоне высокого давления

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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Здание долгожданной школы № 16 на 1000 мест в микрорайоне Тугайкуль (Копейский городской округ, Ч
06.12.2022

Новая школа в Тугайкуле введена в эксплуатацию, но пока дети в ней не учатся
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В Челябинске с сегодняшнего дня, шестого декабря, и до конца текущей недели трамваи не будут ходи
06.12.2022

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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
115 детей из ДНР примут участие в проекте «Урок здоровья: горные лыжи и сноуборд» в Челябинс
Спецоперация на Украине
Спецоперация на Украине
06.12.2022

Детей из Донбасса поставят на горные лыжи в Челябинской области
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

06.12.2022

За сутки заболело ковидом 94 южноуральца, выздоровело 111, умерло трое
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

06.12.2022

Коммунальные объекты в частные руки чиновники передавали без концессионных соглашений
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

06.12.2022

Женщина-полицейский из Златоуста удерживала грабителей до приезда подкрепления
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

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06.12.2022 17:52

В среду в Челябинской области – морозная погода на фоне высокого давления

В среду, седьмого декабря, в Челябинской области ожидается морозная погода на фоне высокого атмосферного давления. Существенных осадков не прогнозируют, ночью и утром местами туманы, изморозь.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в челябинском Гидрометцентре, в ночь на среду в Челябинске – минус 26-28 градусов, по области – минус 23-28 градусов, в низинах - до минус 34 градусов.

В дневные часы в Челябинске - минус 15-17 градусов. По области – минус 12-17 градусов, в низинах – до минус 22 градусов.

Ветер неустойчивый 1-6 метров в секунду.

Атмосферное давление на 17 единиц выше нормы – 759 миллиметров ртутного столба, в течение суток оно понизится до 756 миллиметров ртутного столба. Геомагнитное поле спокойное.

Солнце взойдет в девять часов пять минут, заход – в 16 часов 27 минут. Долгота светового дня семь часов 21 минута. Луна растущая, в четверг и пятницу – Полнолуние.

По народному календарю седьмого декабря - Катерина Санница, Катерина Женодавица.

Святую Катерину (Екатерину) наши предки считали покровительницей брака и невест, а также помощницей беременных и рожениц. В ночь на Катерину девицы, мечтающие о замужестве, гадали на женихов — например, отламывали ветку яблони и клали под подушку, чтобы привиделся суженый. Если же у девушки уже был парень на примете, она потихоньку брала у него какую-нибудь вещь, а затем кругами катала вокруг нее каравай, веря, что этот обряд заставит и молодца ходить кругами около ее дома. Именины в этот день: Александр, Алексей, Григорий, Евгений, Екатерина, Иван, Корнилий, Марк, Митрофан, Михаил, Порфирий.

Автор: Любовь Юрина
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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В Челябинске с сегодняшнего дня, шестого декабря, и до конца текущей недели трамваи не будут ходи
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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
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