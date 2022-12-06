06.12.2022
За сутки заболело ковидом 94 южноуральца, выздоровело 111, умерло трое
06.12.2022
Коммунальные объекты в частные руки чиновники передавали без концессионных соглашений
06.12.2022
Женщина-полицейский из Златоуста удерживала грабителей до приезда подкрепления
06.12.2022
В Челябинске снесены ларьки-нелегалы
06.12.2022
Анонсы событий и мероприятий на седьмое декабря (18+)
06.12.2022
Появилось видео обысков в доме экс-подчиненного Котовой
В среду в Челябинской области – морозная погода на фоне высокого давления
Челябинцы ругают мэрию за снос стены дома, в котором живут люди
05.12.2022
Челябинск почтил память Неизвестного солдата
03.12.2022
Сколько челябинцы будут платить за коммунальные услуги с первого декабря 2022 года
02.12.2022
Челябинская область получила 17 новых машин скорой помощи
01.12.2022
В Челябинске задержан главный инженер ковидного госпиталя по подозрению во взятке
30.11.2022