В среду в Челябинской области – морозная погода на фоне высокого давления

В среду, седьмого декабря, в Челябинской области ожидается морозная погода на фоне высокого атмосферного давления. Существенных осадков не прогнозируют, ночью и утром местами туманы, изморозь.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в челябинском Гидрометцентре, в ночь на среду в Челябинске – минус 26-28 градусов, по области – минус 23-28 градусов, в низинах - до минус 34 градусов.

В дневные часы в Челябинске - минус 15-17 градусов. По области – минус 12-17 градусов, в низинах – до минус 22 градусов.

Ветер неустойчивый 1-6 метров в секунду.

Атмосферное давление на 17 единиц выше нормы – 759 миллиметров ртутного столба, в течение суток оно понизится до 756 миллиметров ртутного столба. Геомагнитное поле спокойное.

Солнце взойдет в девять часов пять минут, заход – в 16 часов 27 минут. Долгота светового дня семь часов 21 минута. Луна растущая, в четверг и пятницу – Полнолуние.

По народному календарю седьмого декабря - Катерина Санница, Катерина Женодавица.

Святую Катерину (Екатерину) наши предки считали покровительницей брака и невест, а также помощницей беременных и рожениц. В ночь на Катерину девицы, мечтающие о замужестве, гадали на женихов — например, отламывали ветку яблони и клали под подушку, чтобы привиделся суженый. Если же у девушки уже был парень на примете, она потихоньку брала у него какую-нибудь вещь, а затем кругами катала вокруг нее каравай, веря, что этот обряд заставит и молодца ходить кругами около ее дома. Именины в этот день: Александр, Алексей, Григорий, Евгений, Екатерина, Иван, Корнилий, Марк, Митрофан, Михаил, Порфирий.