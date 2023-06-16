В выходные в Челябинской области – дожди, в воскресенье жара начнет спадать

В предстоящие выходные, 17 и 18 июня, в Челябинской области ожидается облачная погода с прояснениями, пройдут кратковременные дожди, в субботу прогремят грозы. В воскресенье температура воздуха начнет снижаться. Атмосферное давление ниже нормы и продолжит падать.

В отдельных районах сохраняется высокая пожарная опасность (IV класс горимости по региональной шкале).

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в Челябинском Гидрометцентре, в ночь на субботу и воскресенье – плюс 9-15 градусов, в горах и низинах – до плюс 4-5 градусов, в ночь на понедельник – лишь плюс 4-9 градусов.

В субботу дневные часы синоптики обещают плюс 24-26 градусов, в горах и низинах – до плюс 16 градусов. В воскресенье немного похолодает – плюс 17-22 градуса. В понедельник температура воздуха продолжит снижаться.

Атмосферное давление на шесть единиц ниже нормы – 736 миллиметров ртутного столба, в субботу оно еще снизится до 731 миллиметра ртутного столба. Геомагнитное поле неустойчивое.

По народному календарю 17 июня - Митрофан Навозник.

На Митрофана землю обязательно нужно было подкормить. Люди говорили: «Без навоза-батюшки не жди хлеба от земли-матушки»; «Добрая земля навоз примет один раз, а помнить будет девять лет». Отлынивать от такой работы было чревато: «Обманешь поле один раз, а оно тебя — десять». На Митрофана также окликали ветер — просили его прислать благодатные, теплые дожди. В то же время считалось: «Ветер подует с гнилого угла (то есть с севера) — жди ненастья». С этого дня начинали сеять гречу. Лучшее время для этого выбирали, глядя на клубнику: когда она начинала краснеть — тогда и пора выходить в поле. В народе также подмечали, что к Митрофану лен начинает расти в полную силу. «День тем силен, что вытягивает лен», — приговаривали в народе. И добавляли: «Святой Митрофан рядит девок в сарафан».

Именины в этот день: Иван, Мария, Марфа, Митрофан, Мефодий, Назар, Петр, Софья.

По народному календарю 18 июня – Дорофеев день.

На Руси считалось, что с Дорофея начинаются самые короткие ночи в году - «воробьиные». Также в этот день расцветает сон-трава, или прострел. В соответствии со своим названием эта трава навевает сон, а спящим показывает их будущую жизнь. Существовала поговорка: «Не мудрен сон на Дорофея, да вещий». Наблюдали в этот день за разными приметами. Если Дорофей выдавался теплым да ясным - ждали, что зерно уродится крупным.

Именины в этот день: Гавриил, Георгий, Гордей, Дмитрий, Дорофей, Игорь, Константин, Леонид, Марк, Михаил, Николай, Петр, Федор.